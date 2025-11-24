El Deportivo: Barcelona golea en su regreso al Camp Nou, equipo de Messi y Suárez asciende y Verstappen gana en Las Vegas

El Barcelona sigue de cerca al Real Madrid en la lucha por el primer lugar de la tabla en la liga española en esta temporada.

Hogar dulce hogar. El Barcelona encabezó las noticias deportivas de este pasado fin de semana con una goleada por 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en su primer desafío en el Camp Nou en más de dos años. Por otro lado, el Real Madrid no se hizo muchos favores en la pelea por la cima en LaLiga , luego de empatar en su visita al Elche .

Otra carrera que se mantiene al rojo vivo es la del campeonato de pilotos en la Fórmula 1 , gracias a la victoria del holandés Max Verstappen , de Red Bull , el sábado en Las Vegas, en una carrera en la que los dos conductores de McLaren fueron descalificados.

Barcelona regresó a casa por todo lo alto

Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la 13ª jornada de LaLiga española. Ante poco más de 45.000 espectadores, los jugadores de Hansi Flick pudieron hacerse una ligera idea de lo que vivirán en el futuro, cuando el estadio esté totalmente terminado -se espera que para mediados de 2027- y tenga un aforo de 105.000 personas.

Equipo de Messi y Suárez avanza en Uruguay

El LSM, un equipo fundado por Luis Suárez que sumó al proyecto al astro argentino Lionel Messi, se coronó en una división amateur de Uruguay y la próxima temporada jugará en la tercera divisional de la Asociación Uruguaya de Fútbol. LSM logró el ascenso a la Primera División Amateur (C) frente al famoso influencer español Ibai, quien estuvo en la transmisión del partido y festejó con los jugadores dentro del campo del complejo Luis Suárez, donde oficia de local el equipo.

Verstappen enciende la carrera por el título

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 está vivo tras el triunfo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) el sábado en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas. Luego de esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

Sin Sinner, Italia gana su tercer título seguido en la Davis

La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis este domingo en Bolonia y consiguió su tercera Ensaladera consecutiva. Además de estos títulos de 2023, 2024 y ahora 2025, Italia ganó esta emblemática competición masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro en toda su historia.

Real Madrid sufre para salvar un punto en Elche

Por debajo en el marcador en dos ocasiones en casa del recién ascendido Elche, el Real Madrid pudo al final salvar un punto (2-2) este domingo con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada de LaLiga española. El punto permite al equipo blanco seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao en el duelo que sirvió para la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.