"Hay que saber convivir" con las críticas, reconoce Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid, el español Xabi Alonso, tendrá una prueba de fuego este miércoles, cuando el cuadro merengue visite al Olympiakos

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Sandra Montañez / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ATENAS.- Luego de dos empates en LaLiga y de la derrota contra el Liverpool en Champions, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, subrayó este martes la "exigencia" de su cargo y la necesidad de saber "convivir" con las críticas.

Antes de medirse al Olympiakos el miércoles, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, han aparecido los primeros rumores sobre la gestión del entrenador tolosarra, que cumplió este martes 44 años.

"Es exigente, pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones", reconoció Alonso sobre su puesto como entrenador del Real Madrid.

"No son situaciones nuevas, hay que saber convivir con ellas. Tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria, no estamos contentos con la situación en la que estamos", añadió, mencionando que otros entrenadores como el chileno Manuel Pellegrini, el portugués José Mourinho o el italiano Carlo Ancelotti, que le entrenaron durante su época como jugador blanco, también se enfrentaron a momentos y críticas parecidas.

Líder en LaLiga con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona y dentro del 'Top 8' de Liga de Campeones que clasifica directamente a octavos de final, el Real Madrid, pese al bache, sigue en buena posición para luchar por títulos.

"Necesitamos un buen partido después de estos últimos duelos, volver a tener el sabor de la victoria. Para ello, tenemos que jugar bien, tenemos que tener concentración, saber que es un partido importante", dijo sobre el choque contra el club griego, entrenado por el también vasco José Luis Mendilibar.

¿Problemas en el seno del club?

En una rueda de prensa en la que las preguntas incidieron sobre los supuestos problemas de vestuario y su figura cuestionada, Alonso insistió en ser consciente de lo que requiere su puesto.

"Está siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente, con momentos buenos, con momentos en los que necesitas esa concentración, esa conexión. Momentos en los que hay que demostrar una reacción, creo que éste es uno de ellos, pero lo estoy disfrutando con todo lo que significa", declaró el tolosarra, que también habló sobre su plantilla.

La gestión del vestuario es "tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico, el trabajo físico. La gestión de las personalidades, de lograr que los jugadores se sientan lo mejor posible es un proceso que tiene diferentes curvas, que hay que saber tomarlas bien. En cualquier equipo, y en el Real Madrid por supuesto que es fundamental".

FUENTE: AFP

