miércoles 25  de  marzo 2026
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Mbappé niega que le hayan examinado la rodilla equivocada

Según reportes, el atacante Kylian Mbappé fue examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico del Real Madrid, lo que habría retrasado el proceso

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- El astro francés Kylian Mbappé desmintió este miércoles las informaciones según las cuales el Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que lo apartó de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre.

El capitán de la selección francesa habría sido examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico de su club, según la prensa española y francesa, lo que habría retrasado la evaluación de su lesión en la rodilla izquierda.

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"La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta", dijo el delantero en rueda de prensa, en la víspera del partido amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, Estados Unidos.

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"Puede que yo sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión, es parte del juego", explicó.

Mbappé, de 27 años, dio por superada el lunes la molestia física que causaba preocupación en los Bleus a pocos meses del comienzo del Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio).

Barcelona se impone en el clásico femenino

Un clásico femenino sin mucha historia: el FC Barcelona fue abrumadoramente superior y goleó 6-2 en su visita al Real Madrid este miércoles en la ida de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea.

El equipo azulgrana convirtió así el choque de vuelta de la próxima semana en el Camp Nou en un trámite.

El Barça no tardó en dejar clara su superioridad en este primer asalto en el Estadio Alfredo Di Stéfano, al adelantarse pronto en el marcador gracias a la polaca Ewa Pajor (minuto 6') y a la neerlandesa Esmee Brugts (13').

La estrella colombiana de las madridistas, Linda Caicedo, dio esperanzas momentáneas a las suyas al acortar la desventaja en el 30', pero las catalanas sentenciaron después con un gol de Irene Paredes (32'), el segundo de la tarde de Pajor (57') y una diana de Vicky López (64').

Caicedo firmó el segundo del Real Madrid en el 66', pero, con un penal transformado en el 88', la estelar Alexia Putellas puso el marcador en un elocuente 6-2.

FUENTE: AFP

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