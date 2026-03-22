Real Madrid remonta al Atlético con doblete de Vinicius y sigue en la pelea por LaLiga

El Real Madrid sacó carácter en el momento clave y remontó 3-2 al Atlético de Madrid en un vibrante derbi disputado en el Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga.
El Real Madrid venció 3-2 al Atlético con doblete de Vinicius en el derbi y se mantiene a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por LaLiga
El Real Madrid sacó carácter en el momento clave y remontó 3-2 al Atlético de Madrid en un vibrante derbi disputado en el Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga.
El gran protagonista fue Vinícius Jr., autor de un doblete que mantiene a los blancos a solo cuatro puntos del líder, el FC Barcelona.
El Atlético golpeó primero con un tanto del nigeriano Ademola Lookman al minuto 33, silenciando momentáneamente el Bernabéu.
Sin embargo, el Real Madrid reaccionó con fuerza en la segunda mitad:
52’: Vinicius empató desde el punto penal
55’: Federico Valverde firmó el 2-1
66’: Nahuel Molina devolvió la igualdad
72’: Vinicius selló el triunfo con su segundo gol
El brasileño volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, siendo decisivo en un partido que puede marcar el rumbo del campeonato.
Su actuación no solo le dio tres puntos vitales al Madrid, sino que reafirma su papel como referente ofensivo en el tramo final de la temporada.
Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la lucha por el título, reduciendo distancias con el Barcelona y metiendo presión en la recta final del campeonato.
El derbi no solo dejó espectáculo, sino también un mensaje claro: el Madrid no se rinde.
Resultado: Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
Goles: Vinicius (52’, 72’), Valverde (55’) | Lookman (33’), Molina (66’)
Escenario: Santiago Bernabéu
Situación: Madrid a 4 puntos del liderato