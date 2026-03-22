domingo 22  de  marzo 2026
Fútbol

Real Madrid remonta al Atlético con doblete de Vinicius y sigue en la pelea por LaLiga

El Real Madrid venció 3-2 al Atlético con doblete de Vinicius en el derbi y se mantiene a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por LaLiga

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Club Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 22 de marzo de 2026.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Club Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 22 de marzo de 2026.

Oscar Del Pozo / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid sacó carácter en el momento clave y remontó 3-2 al Atlético de Madrid en un vibrante derbi disputado en el Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga.

El gran protagonista fue Vinícius Jr., autor de un doblete que mantiene a los blancos a solo cuatro puntos del líder, el FC Barcelona.

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Un derbi lleno de emociones

El Atlético golpeó primero con un tanto del nigeriano Ademola Lookman al minuto 33, silenciando momentáneamente el Bernabéu.

Sin embargo, el Real Madrid reaccionó con fuerza en la segunda mitad:

52’: Vinicius empató desde el punto penal

55’: Federico Valverde firmó el 2-1

66’: Nahuel Molina devolvió la igualdad

72’: Vinicius selló el triunfo con su segundo gol

Vinicius, líder en el momento clave

El brasileño volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, siendo decisivo en un partido que puede marcar el rumbo del campeonato.

Su actuación no solo le dio tres puntos vitales al Madrid, sino que reafirma su papel como referente ofensivo en el tramo final de la temporada.

LaLiga sigue al rojo vivo

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la lucha por el título, reduciendo distancias con el Barcelona y metiendo presión en la recta final del campeonato.

El derbi no solo dejó espectáculo, sino también un mensaje claro: el Madrid no se rinde.

Claves del partido

Resultado: Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Goles: Vinicius (52’, 72’), Valverde (55’) | Lookman (33’), Molina (66’)

Escenario: Santiago Bernabéu

Situación: Madrid a 4 puntos del liderato

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