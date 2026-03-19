Real Madrid parece mejor sin sus estrellas

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

El Real Madrid vive uno de sus momentos más inesperados de la temporada. Sin varias de sus grandes estrellas, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha encontrado solidez, cohesión y un fútbol más colectivo, justo cuando se juegan LaLiga y la Champions League.

La ausencia de figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo Goes ha coincidido con una notable mejora en el rendimiento del equipo blanco.

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Un Madrid más equilibrado y menos “galáctico”

Lejos del modelo basado en individualidades, el nuevo Madrid apuesta por un bloque más compacto, con protagonismo de jugadores jóvenes y de la cantera.

El equipo ha encadenado cuatro victorias consecutivas, incluyendo una contundente eliminación del Manchester City en Champions League, con triunfos tanto en la ida como en la vuelta.

Jugadores como Brahim Díaz y el joven Thiago Pitarch han ganado protagonismo en este nuevo esquema.

Arbeloa encuentra la fórmula en el momento justo

Desde su llegada en enero, tras sustituir a Xabi Alonso, Arbeloa ha logrado revitalizar al equipo en plena lucha por los títulos.

El Real Madrid se mantiene:

A 4 puntos del liderato en LaLiga

En cuartos de final de Champions, a solo cinco partidos de una posible 16ª “Orejona”

El técnico ha apostado por un sistema táctico diferente, apoyado en la cantera y en un planteamiento más disciplinado.

¿Realmente es mejor sin Mbappé?

Pese al buen momento colectivo, sería arriesgado afirmar que el Madrid es mejor sin sus estrellas.

Especialmente Kylian Mbappé ha sido clave durante la temporada, liderando la tabla de goleadores del equipo en Liga y Champions.

El plan de Arbeloa apunta a reintegrar progresivamente a sus figuras, manteniendo el equilibrio logrado en las últimas semanas.

El derbi ante el Atlético, prueba de fuego

El próximo gran desafío será el derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, un duelo que podría ser decisivo tanto en LaLiga como en el aspecto anímico.

Además, existe la posibilidad de que ambos equipos vuelvan a cruzarse en una hipotética final de Champions en Budapest.

Por su parte, el FC Barcelona, líder del campeonato, recibirá al Rayo Vallecano y podría ampliar la ventaja antes del derbi.

El Real Madrid ha demostrado que, incluso sin sus grandes estrellas, sigue siendo un equipo competitivo y candidato a todo.

Más que una dependencia de nombres, este tramo de la temporada evidencia la profundidad de su plantilla y la capacidad de reinventarse en momentos clave.