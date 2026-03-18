Barcelona brinda un festival de goles y clasifica a los cuartos de final de la Champions

El brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra el séptimo gol de su equipo en un partido de la Champions League, el 18 de marzo de 2026.

BARCELONA.- El FC Barcelona sobrevivió a una equilibrada primera parte para terminar logrando su boleto a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 7-2 en casa ante el Newcastle en el choque de vuelta de su eliminatoria de octavos, este miércoles, después del empate 1-1 en Inglaterra .

Un penal transformado por Lamine Yamal en el minuto 45+7 permitió al Barça irse al descanso por delante, después de que sus dos ventajas previas por los tantos del brasileño Raphinha (6') y Marc Bernal (18') fueran neutralizadas, respectivamente, por sendos goles del sueco Anthony Elanga (15' y 28').

En la segunda mitad, Fermín López (52'), un doblete del polaco Robert Lewandowski (56' y 61') y Raphinha (72'), en una tarde donde brilló especialmente con dos goles y dos asistencias, sellaron el amplio triunfo del líder del campeonato español ante el noveno clasificado de la Premier League.

"Ha sido un partido loco. En la primera parte no hemos estado finos, pero fue mucho mejor en la segunda. Ese gol del 3-2 nos permitió volver al partido antes del descanso, creo que ha sido un gol importante", admitió el entrenador Hansi Flick.

Es la tercera temporada consecutiva en la que el Barcelona pisará los cuartos de final del principal torneo europeo, después de caer en el curso 2023-2024 en esa ronda ante el PSG, entonces liderado por Kylian Mbappé, y de ser eliminado en semifinales de la pasada campaña 2024-2025 por el Inter de Milán.

El adversario del Barça en cuartos podría ser otro equipo de LaLiga española, el Atlético de Madrid, su verdugo recientemente en semifinales de la Copa del Rey, o el Tottenham inglés.

Alivio para Yamal

La clasificación y el gol de penal al borde del descanso supuso un enorme alivio para la estrella del Barcelona, el joven de 18 años Yamal, que en la primera parte no había tenido una actuación precisamente afortunada, perdiendo en la frontal de su área un balón que terminó suponiendo el segundo gol de Elanga y fallando inexplicablemente, con todo a favor, una ocasión en el 45+1 que envió a las nubes ante la perplejidad general.

El tanto de Yamal en el 45+7 tuvo un efecto liberador para él y dio un impulso psicológico a su equipo de cara a la segunda mitad, después de una primera donde las Urracas plantaron una enorme resistencia.

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Todo parecía encaminarse a una tarde plácida en la Ciudad Condal para el equipo de casa, cuando Yamal lideró una jugada desde el centro para Raphinha, que se apoyó en el área en Fermín, quien a su vez se la devolvió al brasileño para que firmara el primero con un tiro cruzado en el sexto minuto de partido.

Elanga igualaba en el 15 con otro tiro cruzado en el área, batiendo a un Joan García que se quedó en una media salida.

Tres minutos después, Raphinha colgó al área un balón de falta que Gerard Martín tocó de cabeza para asistir a Bernal, quien empujó a gol, pero en el 28' Elanga puso de nuevo la igualdad en el marcador.

Lewandowski, desenmascarado

El penal marcado por Yamal en el 45+7 desplegó la alfombra roja en la que se iba a convertir el césped para el Barça en la segunda parte.

Raphinha siguió siendo el motor ofensivo de los suyos: dio la asistencia que dejó a Fermín en un mano a mano ante Aaron Ramsdale, que el andaluz no desaprovechó en el 52', y luego el brasileño sacó el córner que Lewandowski remató a la red de cabeza.

El veterano goleador polaco, que jugó con una máscara facial protectora que se quitó para festejar sus tantos, marcó de nuevo en el 61', esa vez con un tiro cruzado tras una gran acción personal de Yamal, autor de la asistencia.

Raphinha culminó su sobresaliente actuación en el partido firmando el 7-2 definitivo en el 72', cortando un pase de la defensa visitante en el área para terminar marcando el séptimo de su equipo, que confirma así su candidatura a la "Orejona".

Las únicas malas noticias de la tarde para el Barça fueron los cambios por lesión de su defensa Eric García a los veinte minutos de juego y del arquero Joan García en el 82'.

FUENTE: AFP