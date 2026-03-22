domingo 22  de  marzo 2026
Fútbol

Araújo acerca al Barcelona al título: victoria clave antes del derbi madrileño

El Barcelona venció 1-0 al Rayo Vallecano con gol de Ronald Araújo y amplía su ventaja sobre el Real Madrid antes del derbi clave en LaLiga

El defensa uruguayo #04 del Barcelona Ronald Federico Araujo da Silva celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de marzo de 2026.&nbsp;

El defensa uruguayo #04 del Barcelona Ronald Federico Araujo da Silva celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de marzo de 2026. 

Josep LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el título de LaLiga tras imponerse 1-0 al Rayo Vallecano en la jornada 29, gracias a un decisivo gol de Ronald Araújo.

El triunfo permite al conjunto azulgrana ampliar su ventaja a siete puntos sobre el Real Madrid, que aún debe disputar el derbi ante el Atlético de Madrid.

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El partido se resolvió temprano, pero no fue sencillo. En el minuto 24, Araújo apareció con un potente cabezazo tras un preciso centro de João Cancelo, firmando el único tanto del encuentro.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró momentos de buen fútbol en el inicio, pero terminó sufriendo más de lo esperado.

El cansancio pasa factura al Barcelona

La exigente semana europea —donde el Barça goleó al Newcastle United por 7-2 en la UEFA Champions League— dejó huella en el rendimiento físico del equipo.

En la recta final, el Rayo Vallecano apretó con intensidad y estuvo cerca de igualar:

Pacha Espino falló una ocasión clara en el minuto 84

Jorge de Frutos obligó a una gran intervención en el 89

El portero Joan García fue clave y terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido.

Todo listo para un derbi que puede cambiar LaLiga

La victoria azulgrana llega en un momento clave, justo antes del derbi madrileño en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid buscará recortar distancias frente al Atlético.

Además, ambos equipos también siguen vivos en Champions:

El Barcelona se medirá al Atlético en cuartos

El Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich

Un Barcelona sólido, pero al límite

El Barça mantiene el liderato y demuestra capacidad para ganar incluso en días grises. Sin embargo, el desgaste físico y la acumulación de partidos podrían convertirse en un factor decisivo en el tramo final de la temporada.

Claves del partido

Gol: Ronald Araújo (24’)

Asistencia: João Cancelo

MVP: Joan García

Resultado: Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

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