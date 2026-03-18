Joven astro del Real Madrid se convierte en el gran ausente en la convocatoria de Argentina

El delantero argentino Franco Mastantuono (izq) controla el balón junto a su compañero Lionel Messi durante un partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

BUENOS AIRES.- Franco Mastantuono , extremo del Real Madrid , es la principal ausencia en la lista de convocados que Argentina anunció este miércoles para el partido amistoso del 31 de marzo entre la selección campeona del mundo y Guatemala .

Luego de la cancelación de la Finalissima , que Argentina tenía previsto jugar el 27 de marzo ante España , la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) encontró en Guatemala un rival disponible para que la Albiceleste se despida de su público antes ir a defender su título en Norteamérica 2026 .

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La concentración en Buenos Aires y luego el partido, que se jugará en La Bombonera, serán la oportunidad para Lionel Scaloni de seguir afinando una lista de jugadores que presenta sorpresas para el duelo ante los guatemaltecos.

La más llamativa es la ausencia de Mastantuono, la joven promesa de 18 años que ha visto mermado su rendimiento durante esta temporada con el Real Madrid, que el verano pasado lo compró por un monto superior a los 60 millones de euros.

Fiel a su idea de darle prioridad al presente de los jugadores, para esa posición Scaloni confió esta vez en otros juveniles con proyección como Gianlucca Prestianni (Benfica) y Nico Paz (Como).

A la campeona del mundo en Catar 2022 se unirán por primera vez el lateral izquierdo Gabriel Rojas, de Racing de Avellaneda, y Tomás Palacios, zaguero central de Estudiantes de la Plata.

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No estarán disponibles por lesión el volante Gio Lo Celso (Real Betis), el defensa Lisandro Martínez (Manchester United) y el delantero Lautaro Martínez (Inter de Milán).

La Finalissima, que enfrenta a los campeones de América y Europa, se iba a jugar en Catar, pero fue cancelada por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio, por lo que la AFA tuvo que salir a buscar un rival en sustitución para aprovechar la fecha FIFA.

La escogencia de Guatemala no cayó bien en buena parte de los hinchas y la prensa en Argentina, que ven en el equipo centroamericano un "sparring" de poco peso a menos de tres meses de la Copa del Mundo.

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces en la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

Lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club) y Marcos Acuña (River Plate).

Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Director técnico: Lionel Scaloni.

FUENTE: AFP