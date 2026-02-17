martes 17  de  febrero 2026
FÚTBOL

Mbappé y Vinicius afrontan el momento de la verdad en el Real Madrid

El francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius deberán solidificar su sociedad en el ataque del Real Madrid con miras a cumplir las expectativas del club

El delantero francés Kylian Mbappé (D) celebra con el brasileño Vinicius Junior (C) y el español Gonzalo García tras anotar el segundo gol del Real Madrid en un partido ante el Villarreal CF en el Estadio La Cerámica en Vila-Real, el 24 de enero de 2026.

JOSÉ JORDAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- El astro francés Kylian Mbappé, imparable en esta temporada, debe encontrar en el brasileño Vinicius, muy irregular en este curso, al socio en ataque que necesita el Real Madrid para aspirar a títulos, un camino que empieza el martes en Lisboa.

El Benfica de José Mourinho pondrá a prueba en la ida del play-off de Champions a la dupla merengue.

La disponibilidad de Mbappé, máximo goleador y mejor jugador del equipo en esta temporada, es una buena noticia para el entrenador Álvaro Arbeloa, pero plantea la duda de si los blancos pierden demasiado equilibrio cuando forma pareja de ataque con Vinicius.

Ese problema se agrava cuando se une Jude Bellingham, pero el internacional inglés está lesionado y, por tanto, no jugará ante el equipo de Mourinho en Lisboa.

Las tres estrellas fueron titulares con el Real Madrid en la fase de liguilla frente al Benfica a finales de enero, cuando los blancos cayeron por 4-2, un resultado que los abocó al play-off de acceso a octavos, precisamente contra el mismo rival portugués.

Mbappé, el máximo goleador de la Champions con 13 tantos, firmó un doblete en aquel encuentro.

Sin embargo, el conjunto merengue fue superado y desarmado por el equipo de Mourinho, que aseguró su pase a la ronda de play-off gracias a un espectacular cabezazo del guardameta ucraniano Anatoliy Trubin en el descuento.

Con Mbappé como suplente y sin minutos ante la Real Sociedad el sábado por molestias en la rodilla, Vinicius brilló en la cómoda victoria 4-1 en el Santiago Bernabéu.

El brasileño provocó y convirtió dos penales en una de sus mejores actuaciones de una campaña irregular.

Desequilibrante

"Está haciendo partidos de mucho nivel desde que he llegado yo, siendo desequilibrante", afirmó Arbeloa en rueda de prensa tras la victoria ante la Real Sociedad.

"Es un jugador que va más allá de los números por cómo es capaz de condicionar partidos, la cantidad de jugadores que atrae, por cómo condiciona defensas rivales y equipos", agregó.

En Lisboa, Vini tendrá que compartir protagonismo con Mbappé, algo que no es sencillo viendo el rendimiento espectacular del francés, quien volverá a la titularidad.

"Está muy bien. Evidentemente lleva tiempo con estas pequeñas molestias en la rodilla. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hemos decidido no correr riesgos para que el martes esté preparado para iniciar el partido", declaró Arbeloa para justificar la ausencia de Mbappé el sábado.

La gran incógnita

Desde que reemplazó a Xabi Alonso en el banquillo en enero, Arbeloa ha dejado claro que piensa apoyarse en las estrellas del equipo cuando estén disponibles.

La política de rotaciones de Alonso y su intento de meritocracia no sentó bien en algunas figuras, sobre todo en Vinicius, y la estrategia de Arbeloa de mantenerlas satisfechas, tomada del manual del exentrenador madridista Carlo Ancelotti, parece estar funcionando razonablemente bien por ahora.

El rendimiento de Vinicius ha subido notablemente desde la llegada de Arbeloa, después de una larga sequía goleadora que marcó la etapa de Alonso al frente.

No obstante, Ancelotti tampoco pudo resolver el problema y, si bien la enorme calidad de Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía puede ayudar al Madrid a ganar a la mayoría de los rivales, también puede hacer que se descompongan con facilidad ante oponentes bien preparados.

Ya existe el precedente de la apuesta galáctica del Real Madrid entre 2000 y 2006, en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, cuando el número de estrellas (Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo, entre otros) no se tradujo en la supremacía buscada.

Uno de los reproches que se hace a Mbappé y Vinicius es que apenas presionan en defensa cuando juegan juntos, lo que complica al resto del equipo.

Pese a todos los problemas mostrados por el Real Madrid en esta temporada, ha llegado el momento de "ir a por "todos los títulos", declaró el sábado el capitán Federico Valverde.

"Si digo que no peleamos por Liga y Champions sería una vergüenza por mi parte como jugador y capitán", admitió el uruguayo.

El martes, ante el Benfica, toca seguir demostrando la mejoría del equipo, que dependerá en buena medida de la complicidad que muestren Vinicius y Mbappé.

FUENTE: AFP

