miércoles 11  de  febrero 2026
FÚTBOL

Real Madrid tira la toalla y acuerda con la UEFA enterrar el proyecto de Superliga

El pacto entierra definitivamente el proyecto de la Superliga, un torneo que fue impulsado con fuerza por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El proyecto de la Superliga fue enterrado definitivamente este miércoles, después que el Real Madrid y la UEFA llegaran a un "principio de acuerdo" con el fin de resolver "sus disputas legales" relacionados con el polémico torneo impulsado, entre otros, por el club español y que a punto estuvo de hacer saltar por los aires el fútbol europeo.

"Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", indicó la UEFA en un comunicado que también publicó el conjunto español.

Lee además
El delantero brasileño #09 Endrick del Lyon remata durante el partido de octavos de final de la Copa de Francia entre el Olympique Lyonnais y el Laval Stade Mayenne FC en el estadio Groupama de Lyon el 4 de febrero de 2026. 
Fútbol

Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid
El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo ante el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid sufre baja sensible para el doble duelo ante el Benfica en Champions

Proyecto impulsado por Florentino Pérez

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se ejecuten y apliquen", agregó el texto común.

Este pacto entierra definitivamente el proyecto de la Superliga, un torneo semicerrado con los mejores equipos del continente, impulsado por el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

En abril de 2021, Pérez anunció una nueva competición fundada por doce clubes europeos, seis ingleses (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham), tres italianos (Juventus, Milan e Inter) y otros tantos españoles (Barcelona y Atlético de Madrid, además de Real Madrid).

Debido a las presiones de aficionados, de las instituciones como la UEFA e incluso gobiernos (como el británico), todos los clubes fueron abandonando un proyecto al que ya no se adhirieron de inicio los representantes de las otras dos grandes ligas europeas, Bundesliga y Ligue 1 francesa.

Embed

El último club en abandonar el barco de la Superliga fue el Barcelona, el histórico rival del Real Madrid, que anunció su salida del proyecto la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo con UEFA y la EFC.

"Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC", justificó el presidente azulgrana Joan Laporta a principios de octubre tras regresar de la asamblea anual de clubes, la antigua ECA convertida en EFC (European Football Clubs), en Roma.

Real Madrid acudió incluso a las instituciones jurídicas españolas y europeas para tratar de salvar el proyecto.

Demanda millonaria

"Hoy soy más optimista que nunca. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiará en las universidades, puso fin al monopolio de UEFA", llegó a decir Pérez en una asamblea de socios a finales de noviembre de 2024.

Efectivamente, los tribunales estimaron que UEFA y FIFA "abusaron de su posición de dominio" al oponerse a la Superliga, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no autorizó una nueva competición, "sino sentar las bases para encauzar un sistema de libre competencia de organización de competiciones de fútbol".

Junto a la empresa promotora de la Superliga, A22 Sports Management, el Real Madrid presentó incluso a finales de octubre de 2025 un reclamo por un monto de 4.000 millones de euros (4.723 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por la negativa de la UEFA de aceptar el nuevo torneo.

Pero sin más clubes promotores que el Real Madrid, el proyecto estaba tocado de muerte.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona golea al Mallorca y deja en una situación de presión al Real Madrid

Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue tras la pista del Barça

Carvajal, ¿de capitán a problema para el Real Madrid?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, obtenida del Departamento Correccional de Florida el 10 de febrero de 2026, muestra a Ronald Heath, recluso condenado a muerte en Florida.
PENA DE MUERTE

Florida realiza su primera ejecución de 2026

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Te puede interesar

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa preso político en Venezuela
EXCLUSIVA

Venezuela: un país en casa por cárcel, así lo define Ramón Guanipa

Por REYES UREÑA
Estudiante graduado del Miami-Dade College, junto a la presidenta de la institución Madeline Pumariega. 
OPORTUNIDAD

The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Daniel Eduardo Romero, de 36 años.
EN LA CORTE

Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá