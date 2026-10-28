Medvedev frena a Mérida y avanza en Viena

El ruso Daniil Medvedev devuelve la pelota al serbio Novak Djokovic durante la semifinal individual masculina del torneo de tenis Abierto de China en Pekín, el 5 de octubre de 2026.

El ruso Daniil Medvedev, número cinco del mundo, superó este miércoles al español Daniel Mérida por 7-6 (7/5) y 6-1 para avanzar a los octavos de final del ATP 500 de Viena, torneo que se disputa sobre pista dura bajo techo.

Mérida, ubicado en el puesto 42 del ranking mundial, plantó cara en el primer set, que se resolvió en el desempate. Sin embargo, Medvedev impuso su jerarquía en la segunda manga, en la que dominó para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

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El próximo rival del ruso será el británico Cameron Norrie, número 41 del mundo, quien buscará dar la sorpresa ante uno de los principales aspirantes al título. El ganador de ese enfrentamiento se medirá en cuartos de final con el francés Adrian Mannarino (73º), que derrotó al checo Jakub Mensik (16º) por 6-4 y 7-5.

Por su parte, los dos primeros favoritos del torneo ya conocen a sus próximos adversarios. El alemán Alexander Zverev, segundo del ranking mundial, se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (50º), mientras que el español Carlos Alcaraz, tercero del escalafón, jugará contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).

El torneo austríaco entra así en una fase decisiva, con varios de los principales candidatos buscando su lugar entre los ocho mejores.