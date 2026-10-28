"Checo" Pérez reconoce que su mayor "reto y objetivo es llevar a Cadillac hasta adelante"

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, llega a una rueda de prensa previa al Gran Premio de México, el 27 de octubre de 2026.

MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez dijo el martes estar feliz de que correrá en su país su Gran Premio de Fórmula 1 número 300, en medio de su regreso al automovilismo tras un año sin escudería.

Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo en el estreno de Cadillac en la Gran Carpa, después de su salida controvertida de Red Bull al término de la temporada 2024. Ha participado en las 18 carreras del actual serial, sin sumar puntos hasta ahora.

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El domingo correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En 2025 vio la prueba desde casa.

"Qué locura poder celebrar mis 300 Grandes Premios en casa, por todo lo que tuvo que pasar, las carreras que se tuvieron que cancelar o que me perdí, y por haberme perdido un año", dijo en una rueda de prensa a la que asistieron también decenas de seguidores.

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Desde su debut en 2011, Pérez, de 36 años, corrió en 299 carreras. Ganó seis y en 39 subió al podio.

Tiene previsto también correr su monoplaza en una exhibición el miércoles en el neurálgico Paseo de la Reforma de la capital.

"Estoy feliz, va a ser un fin de semana especial para mí", indicó.

Pérez firmó en agosto de 2025 un contrato de dos años con su actual escudería en la que tiene como coequipero al finlandés Valtteri Bottas.

"Mi mayor reto y objetivo es llevar a Cadillac hasta adelante, empezamos desde atrás", dijo. "Sabíamos que iba a ser un año complicado, empezando de cero, tengo confianza de que el próximo año, a mitad de la temporada, estemos consolidados como equipo y peleando por resultados importantes".

Sin rencores con "Mad Max"

Aseguró, además, no guardar resentimiento contra Red Bull o su antiguo compañero, el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen.

"Mi techo en Red Bull lo encontré muy rápido y ya no había más para mí, estoy muy agradecido con los dueños de una escudería que transformó mi carrera", comentó Pérez, que en la F1 corrió también con Sauber, McLaren, Force India y Racing Point.

Después de la rueda de prensa, Pérez jugó fútbol con figuras de la primera división mexicana como el portero costarricense Keylor Navas y el mediocampista argentino Carlos Rotondi.

También participaron legendarios exjugadores mexicanos como el arquero Jorge Campos y Luis "El Matador" Hernández.

FUENTE: AFP