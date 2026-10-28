Estrella de la NBA vuelve a quedar marginado por problemas de rodilla

El estelar Kawhi Leonard, de los Raptors de Toronto, reacciona durante un partido ante los Bulls de Chicago, el 21 de octubre de 2026.

TORONTO.- Kawhi Leonard , la estrella de los Raptors de Toronto, estará de baja como mínimo una semana debido a una inflamación en la rodilla izquierda, por lo que se ausentará de la visita del lunes a su exequipo, los Clippers de Los Ángeles.

El alero, de 35 años, disputó los dos primeros partidos de la nueva temporada de la NBA con promedios de 19,5 puntos y 7,5 rebotes, pero el domingo se perdió la primera derrota de Toronto ante los Timberwolves de Minnesota.

Baloncesto Spoelstra elogia la capacidad de creación de Giannis en su debut con Miami

"Leonard se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación para abordar la inflamación en su rodilla izquierda", reportaron los Raptors este martes en un comunicado. "Las pruebas de imagen no revelaron ninguna lesión aguda y Leonard será reevaluado en una semana".

El entonces jugador de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, hace un gesto durante un partido de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el 7 de abril de 2026. KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES vía AFP

Fuentes reportaron a ESPN que el período de baja de Leonard se prolongará varias semanas. El jugador ya había tenido graves problemas en la rodilla derecha que lo llevaron a ser operado múltiples veces del menisco y del ligamento cruzado anterior.

Este martes el propio Leonard dirigió un mensaje a los aficionados de Toronto, la franquicia a la que acaba de regresar después de su conflictiva salida de los Clippers.

"Siempre es frustrante perderse tiempo", escribió Leonard en redes sociales. "Volví para competir con este equipo y estoy concentrado en volver al 100. Toronto, he agradecido el cariño desde que regresé. Volveré pronto".

Dulce regreso

Los Raptors hicieron una fuerte inversión para traer de vuelta al alero, líder del único anillo de la historia de la franquicia en 2019, y le entregaron el mes pasado una extensión de dos años de contrato por 115 millones de dólares.

Ganador de otro título con San Antonio en 2014 y siete veces All-Star, Leonard no estará así en la cancha en la única visita de esta fase regular a los Clippers, la franquicia que está pagando una sanción histórica por haber realizado pagos encubiertos al jugador.

El alero salió prácticamente indemne de este escándalo por el que la NBA le retiró a los Clippers cinco elecciones de primera ronda de Draft y suspendió por un año a su propietario, el multimillonario Steve Ballmer.

FUENTE: AFP