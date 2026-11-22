El cubanoamericano Fernando Mendoza, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, calienta antes de un juego contra los Seattle Seahawks, el 15 de noviembre de 2026.

La tarea no era sencilla, pero Fernando Mendoza se las arregló para darle la suficiente tranquilidad a la fanaticada de Las Vegas Raiders sobre su novato estrella en la posición de mariscal de campo.

Pese a que los Raiders sucumbieron ante los Seattle Seahawks el domingo, en el primer encuentro como titular dentro de la NFL para el joven cubanoamericano, Mendoza registró 143 yardas aéreas y completó 17 pases de 29 intentos.

El propio Mendoza, primera selección en el pasado Draft de la NFL, se encargó de abrir el marcador para Las Vegas con una de sus características carreras, con la que logró un touchdown de 10 yardas.

"Pienso que hizo un gran trabajo", señaló el defensive end Maxx Crosby sobre su compañero, en declaraciones recogidas por FOX Sports. "Ha hecho todo para estar preparado para ese momento. Como un novato, cada vez que te paras allá afuera es una experiencia de aprendizaje. Solo va a mejorar. Estoy orgulloso de él. Va a liderar el camino", agregó.

En el segundo cuarto del partido, la sensación de ascendencia cubana condujo a los Raiders a sumar otros tres puntos y los locales llegaron al descanso liderando el encuentro por 10-7.

Sin embargo, tras la reanudación del juego, Mendoza comenzó a sufrir con la fragilidad de la línea ofensiva de una tropa de Las Vegas que perdió en esa jornada su sexto choque en los últimos siete intentos.

"Estaba muy bien preparado", aseguró el entrenador principal Klint Kubiak. "Comenzó bien el juego. En general, creo que fue un buen comienzo".

Una gran noticia para toda la organización de los Raiders y su afición es que el mariscal de campo no ha dejado que toda la algarabía a su alrededor se le suba a la cabeza. Mendoza es el primero en reconocer que todavía hay mucho por mejorar para llenar las expectativas.

“Hay muchas cosas que tengo que mejorar. Es bueno recibir un golpe en la cara, porque ahora es una gran oportunidad para crecer y aprender", explicó.

De igual forma, Kubiak se encargó de dejar claro que ese proceso de aprendizaje no solo requiere de la voluntad y el talento de la promesa.

"Tenemos que apoyarlo mejor. Lo que pasó en la segunda mitad es inaceptable", expresó Kubiak.

Tal como era de esperarse, las reacciones al rendimiento de Mendoza en su primera aparición como titular en la liga no se limitaron solo a los equipos involucrados.

Un ejecutivo de la NFL indicó que es importante ver más allá de los simples números a la hora de evaluar su desempeño.

"Los números fueron promedios, pero pienso que se vio como un mariscal de campo de la NFL", dijo el directivo. "Demostró fortaleza en el brazo, capacidad de correr y su aplomo fue muy bueno. Las seis capturas no fueron necesariamente su culpa. Esta es una defensa muy buena y considero que se las arregló bien ante ella. Estoy emocionado por ver su crecimiento en el transcurso del año".

Con el apoyo y respeto de los suyos

No obstante, para sus compañeros de equipo, la razón de la algarabía alrededor del cubanoamericano se pudo detectar mucho antes del partido dominical.

El fullback Conner Heyward comparó la preparación de Mendoza antes del compromiso a la que pudo ver de grandes directores de orquesta con los que compartió en Pittsburgh, como Aaron Rodgers y Russell Wilson.

"Todos los días es alguien que vive lo que dice", contó Heyward. "Está allí todos los días, temprano y tarde. Siempre decimos que hay que estar preparado para el momento, para que cuando llegue ese chance, lo puedas tomar. Se ha estado preparando para eso desde el instante en el que llegó".