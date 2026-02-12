El Premio Nobel Lech Walesa se pronuncia en Miami sobre la causa de la libertad en Cuba

Lech Walesa, expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, visita el Museo Americano de la Diáspora Cubana.

Lech Walesa transmitió un mensaje de respaldo directo al movimiento democrático cubano, afirmando que sigue de cerca la evolución de la situación en la isla y en el exilio.

MIAMI .– La visita del expresidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa , al Museo Americano de la Diáspora Cubana marcó este jueves un momento de alto simbolismo político y emocional para el exilio cubano y para las organizaciones que promueven la transición democrática en la isla.

El encuentro, realizado al mediodía, reunió a líderes del exilio, activistas, figuras políticas y personalidades de la comunidad cubanoamericana, entre ellos el congresista Carlos Giménez, en una jornada centrada en la defensa de los derechos humanos, la libertad y el futuro democrático de Cuba.

Durante la conferencia, Walesa fue reconocido por organizaciones del exilio cubano por su respaldo histórico a las luchas por la democracia y el Estado de derecho, en un acto que reforzó el paralelismo entre la experiencia polaca frente al comunismo y la realidad que enfrenta el pueblo cubano.

En ese contexto, el exlíder del movimiento Solidaridad ofreció una advertencia clara sobre los desafíos que enfrentan los países tras la caída de sistemas autoritarios, señalando que los primeros meses después de una victoria democrática pueden resultar incluso más complejos que los años vividos bajo un régimen represivo.

Explicó que, tras un cambio político, suelen surgir divisiones internas, falta de motivación en algunos sectores sociales y resistencia de grupos que no apoyaron la transición. Por ello, insistió en la importancia de atravesar ese período inicial con cohesión, vigilancia y estrategia, advirtiendo sobre la presencia inevitable de provocadores y maniobras destinadas a desestabilizar el proceso.

El exmandatario polaco también señaló que el fortalecimiento de las estructuras laborales puede convertirse en una herramienta clave durante el proceso de redefinición, especialmente si los sindicatos logran representar de forma sólida a la masa trabajadora. En su experiencia, subrayó que la organización social estructurada puede servir como contrapeso frente a intentos de manipulación política o económica durante los primeros meses posteriores al cambio.

Asimismo, aseguró que los intentos de provocación serán inevitables, pero expresó confianza en la preparación que, a su juicio, ha desarrollado la oposición cubana durante décadas. En ese sentido, transmitió un mensaje de respaldo directo al movimiento democrático cubano, afirmando que sigue de cerca la evolución de la situación en la isla y en el exilio.

Incluso, dejó un mensaje cargado de simbolismo político y emocional al afirmar que "espero el 'Día de la Victoria' del pueblo cubano y estoy dispuesto a viajar para acompañar ese momento histórico, con el objetivo de apoyar, asesorar y ayudar a enfrentar los riesgos propios de una transición democrática".

Las declaraciones se produjeron en un ambiente marcado por mensajes de solidaridad internacional y llamados a la unidad estratégica del exilio cubano y de la oposición dentro de la isla.

Sylvia Iriondo, representante de MAR por Cuba, subrayó el peso político y moral de la presencia del líder polaco en el momento actual, destacando que su visita constituye un aviso directo tanto al gobierno de La Habana como a quienes continúan luchando por la libertad.

Iriondo también resaltó el valor histórico del apoyo que recibió Polonia durante su lucha contra el comunismo, mencionando el respaldo de líderes occidentales y subrayando la importancia de mantener ese acompañamiento hacia la causa cubana.

Asimismo, defendió la necesidad de unidad entre los cubanos dentro y fuera de la isla, asegurando que "el momento actual exige cohesión estratégica para lograr la libertad plena de Cuba".

Durante el intercambio, también respaldó a las políticas de presión internacional hacia el sistema cubano impulsadas desde Washington, señalando que estas medidas son determinantes tanto para el futuro democrático de Cuba como para la estabilidad regional.

Por su parte, Orlando Gutiérrez-Boronat calificó la jornada como un evento crucial que fortalece la hermandad entre los pueblos polaco y cubano en la búsqueda de la libertad, y destacó el papel actual de Polonia dentro de Europa en iniciativas dirigidas a limitar el financiamiento mundial a la dictadura castrista.

Desde el ámbito de la documentación histórica, María Werlau señaló que la experiencia polaca representa un modelo de referencia para Cuba, no solo en la lucha contra el comunismo, sino en la complejidad del proceso de transición posterior, recordando que fue un camino largo y difícil, pero con resultados sostenibles en el tiempo.

Miguel Cossío, periodista y director del Museo, enfatizó la importancia del evento como espacio de memoria histórica y proyección política, destacando que la presencia de Lech Walesa refuerza el respaldo internacional a la causa democrática cubana.

Más allá del reconocimiento protocolar, la cita se convirtió en una reafirmación del compromiso del exilio cubano con la lucha por la democracia, en un momento que muchos de los presentes calificaron como decisivo dentro del contexto geopolítico actual.

La jornada dejó claro que, para sectores de la diáspora y de la oposición, la experiencia de Europa del Este continúa siendo una referencia posible para imaginar una transición democrática en Cuba, basada en presión global, unidad interna y respaldo de aliados estratégicos.