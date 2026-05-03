domingo 3  de  mayo 2026
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Messi anota en su juego 100 en Miami, pero no puede evitar la caída del Inter

Lionel Messi, máximo goleador histórico del Inter Miami con 86 goles, anotó su noveno tanto de la temporada y finalmente conquistó su primera asistencia

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Inter Miami cayó 4-3 frente a Orlando City este sábado en la MLS tras dejar escapar una ventaja de tres goles, y sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar en el Nu Stadium, en el choque número 100 de Lionel Messi con el cuadro del sur de la Florida.

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la temporada regular de la MLS, dejó a Miami con 19 puntos en el tercer lugar de la Conferencia Este.

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Messi, de 38 años y máximo goleador histórico del Inter Miami con 86 goles, anotó su noveno tanto de la temporada y finalmente conquistó su primera asistencia en el torneo.

Un brillante remate del exastro del FC Barcelona al minuto 33 pareció sentenciar una de las mejores noches de la temporada.

"Estábamos disfrutando", dijo el entrenador Guillermo Hoyos en conferencia de prensa. "Era un placer ver el primer tiempo y luego fue una situación que no estaba en los papeles".

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Las condiciones del campeón mundial argentino hicieron recordar sus mejores momentos y sirvieron como un aliciente de cara a la Copa del Mundo, que iniciará en poco más de 40 días en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, desaciertos defensivos y un penal en los minutos finales le pusieron un tono gris a la que debió ser una noche de celebración en Miami.

"Nos desmoronamos y no puede pasar otra vez", afirmó el defensor Ian Fray. "Nuestro capitán habló, nos dijo que era inaceptable, nos motivó para el próximo partido y estamos de acuerdo que no puede volver a suceder".

Antes del gol de Messi, el venezolano Telasco Segovia se perfilaba como la gran figura asistiendo a Fray en el primer gol del partido al minuto 4 y luego anotando su primero de la temporada al 25' con asistencia de Messi.

"No me cambia un resultado, estoy orgulloso de mi equipo. Puertas adentro se pueden corregir cosas y esas son cosas de nosotros", agregó el entrenador de 62 años, que solamente atendió una pregunta.

Sólido arranque

El equipo dirigido por el argentino Hoyos mostró su mejor versión en los primeros minutos del partido y luego resintió el desgaste físico en una noche de altas temperaturas.

Orlando, que se convirtió en uno de los primeros equipos en cambiar de entrenador luego de la salida del colombiano Óscar Pareja, encontró el gol del descuento al minuto 39 con un brillante remate desde fuera del área del argentino Martín Ojeda.

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En el complemento, Ojeda repitió la fórmula y con un remate desde el borde del área puso contra las cuerdas a los locales, que no resistieron y terminaron concediendo el empate al minuto 79 desde el punto penal.

Ojeda, de 27 años, llegó a siete goles en once partidos en 2026 tras anotar un triplete el sábado, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo en la temporada de la MLS.

Tyrese Spicer completó una espectacular remontada al minuto 90+3', aprovechando un balón largo a la espalda de los centrales y rematando entre las piernas del arquero Dayne St. Clair.

FUENTE: AFP

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