martes 4  de  agosto 2026
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Messi dona 80.000 euros para la reconstrucción tras los incendios en Madrid

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución de Lionel Messi, astro del Inter Miami

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

COLE BURSTON / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El astro argentino Lionel Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para la reconstrucción tras el incendio que asoló el norte de la región de Madrid la pasada semana.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución del futbolista, reciente subcampeón del mundo con su selección.

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"Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid", escribió Ayuso en sus redes sociales.

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"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", añadió la presidenta de la región madrileña.

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27.000 hectáreas y afectó a más de 50.000 personas entre evacuados y confinados.

España recibirá a Inglaterra en noviembre

España jugará contra Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid en noviembre, en la sexta y última jornada de la fase de liga de la Nations League.

"La Selección española recibirá a los 'Three Lions' en Madrid el próximo domingo 15 de noviembre", informó este martes la Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

El encuentro en el feudo del Atlético de Madrid podría ser decisivo para la resolución del grupo 3 de la liga A de la Nations League, en la que está incluida España junto a Croacia, República Checa e Inglaterra.

Antes de ese encuentro, España visitará a los ingleses en Wembley el 26 de septiembre en la primera jornada del torneo continental.

Tres días más tarde, la Roja se medirá a Croacia en Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Estrasburgo ficha a Reyna

La antigua promesa del fútbol estadounidense Giovanni Reyna, lastrado por las lesiones estas últimas temporadas, ha fichado por cinco años con el Estrasburgo, anunció el club francés el martes.

El centrocampista ofensivo de 23 años se dio a conocer en el Borussia Dortmund con solo 17 años, pero desde entonces ha encadenado temporadas complicadas. Perdió su hueco en el BVB y tampoco logró imponerse ni en una cesión al Nottingham Forest ni en su traspaso al Borussia Monchengladbach.

Según varios medios, este club alemán debería recibir entre tres y cinco millones de euros por el traspaso. En 2021, el hijo del exfutbolista estadounidense Claudio Reyna llegó a estar valorado en 42 millones de euros, según la página especializada Transfermarkt.

Giovanni Reyna (43 partidos como internacional, 10 goles) participó en el Mundial 2026 con un rol de suplente, pero logró anotar un gol contra Paraguay.

FUENTE: AFP

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