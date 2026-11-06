viernes 6  de  noviembre 2026
Fútbol

Messi busca un récord histórico en el cierre de la temporada regular de la MLS

Lionel Messi buscará ante Charlotte FC convertirse en el primer futbolista en ganar dos títulos consecutivos de máximo goleador de la MLS.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi tendrá este sábado una nueva oportunidad de hacer historia en el fútbol estadounidense. El astro argentino buscará convertirse en el primer jugador que conquista dos títulos consecutivos de máximo goleador de la Major League Soccer (MLS), cuando el Inter Miami se enfrente al Charlotte FC en la última jornada de la temporada regular.

El capitán de la selección argentina, de 39 años, lidera la clasificación de artilleros con 26 tantos, cuatro más que su principal perseguidor, el croata Petar Musa, delantero del FC Dallas.

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Hasta ahora, varios futbolistas han conseguido proclamarse máximos goleadores de la MLS en más de una temporada, pero ninguno lo ha logrado de manera consecutiva. Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips figuran entre quienes han conquistado esta distinción en dos ocasiones.

Messi también es el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de 2026, gracias a sus 26 goles y 14 asistencias en 30 encuentros. De conseguirlo, sumaría su tercer reconocimiento en tres temporadas completas con el Inter Miami, una marca sin precedentes en los 31 años de historia de la competición.

El argentino llega al compromiso después de protagonizar una destacada actuación frente al New England Revolution, en la que anotó un gol y repartió una asistencia para contribuir al triunfo por 2-1 de su equipo.

«Messi es un tipo ganador», destacó el internacional mexicano Germán Berterame, uno de sus principales socios en el ataque. El delantero también resaltó el aprendizaje que supone compartir vestuario con el campeón del mundo.

El Inter Miami ya tiene asegurada su presencia en los playoffs y la ventaja de campo para la primera ronda, pero necesita sumar ante Charlotte para conservar la segunda posición de la Conferencia Este y aspirar a terminar en ese mismo puesto de la clasificación general.

La ubicación final será importante de cara a las eliminatorias, ya que los equipos mejor clasificados cuentan con la ventaja de disputar sus compromisos como locales.

«Se viene lo más importante, que son los playoffs. Fue importante la victoria frente a New England porque queremos quedar en lo más alto», afirmó el centrocampista venezolano Telasco Segovia.

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