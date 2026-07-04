sábado 4  de  julio 2026
Fútbol

Messi lanza una advertencia tras clasificar: "Argentina va a competir hasta la final"

Lionel Messi aseguró que Argentina peleará hasta la final del Mundial 2026 tras eliminar a Cabo Verde y avanzar a octavos de final.

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi dejó un mensaje de confianza tras la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de vencer 3-2 a Cabo Verde en la prórroga, el capitán albiceleste aseguró que el vigente campeón está preparado para pelear por un nuevo título.

"Esta selección compite y va a competir hasta la final", afirmó el delantero tras un partido mucho más complicado de lo esperado para los dirigidos por Lionel Scaloni.

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El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium
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Argentina sufre contra Cabo Verde pero consigue avanzar a octavos de final

Argentina abrió el marcador con un gol de Messi, pero Cabo Verde respondió en dos ocasiones para forzar un tiempo extra lleno de emociones. Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, Lopes Cabral igualó nuevamente y un autogol de Borges, en el minuto 111, terminó sellando el pase argentino a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.

Messi reconoció el mérito del rival y recordó que Cabo Verde ya había complicado a otras selecciones durante la fase de grupos.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España ni con Uruguay", explicó el capitán argentino.

El atacante también admitió que, tras encontrar el primer gol, el equipo creyó que el partido sería más sencillo, pero ocurrió todo lo contrario.

"Por ahí perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no lo pudimos presionar bien y ellos golpearon con su arma", comentó.

El ocho veces ganador del Balón de Oro señaló que Argentina tuvo dificultades para ejercer una presión efectiva y permitió que el conjunto africano encontrara espacios durante buena parte del encuentro.

A pesar del sufrimiento, Messi destacó la fortaleza mental del equipo y la importancia del juego aéreo, una faceta que terminó siendo decisiva para conseguir la clasificación.

"Tenemos gente que va muy bien de arriba y hoy lo pudimos aprovechar. Va a ser importante seguir fuertes en ese aspecto", señaló.

Finalmente, el capitán pidió pasar página cuanto antes y enfocarse en el próximo desafío del torneo.

"Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que hoy fueron muchas también", concluyó Messi, convencido de que Argentina todavía tiene margen para mejorar en su camino hacia la defensa del título mundial.

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