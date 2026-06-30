Lionel Messi protagoniza video de "Spider-Man" junto a Tom Holland

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

MIAMI.- En el contexto del Mundial de Fútbol 2026, el futbolista argentino Lionel Messi y el actor británico Tom Holland protagonizan una innovadora campaña publicitaria que ha generado un impacto inmediato en redes sociales y medios de comunicación globales.

La alianza estratégica entre las dos estrellas se materializó a través de un cortometraje promocional producido por Sony Pictures, diseñado específicamente para impulsar el próximo lanzamiento cinematográfico de la franquicia Marvel, Spider-Man: Brand New Day.

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El video capturó rápidamente la atención de las comunidades de aficionados tanto del ámbito deportivo como del sector del entretenimiento, acumulando millones de reproducciones en pocas horas debido a la notoriedad de sus protagonistas.

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El video

En la secuencia principal del anuncio, el capitán del seleccionado argentino utiliza un dispositivo tecnológico denominado Spidey Tracker, una herramienta de geolocalización ficticia concebida para rastrear el paradero del icónico héroe arácnido.

Al arribar a las coordenadas señaladas en la interfaz, Messi coincide con Holland, quien simula sorpresa ante la presencia del deportista y se retira momentáneamente de la escena para reaparecer vistiendo el traje oficial de Spider-Man.

El clímax del promocional se produce cuando el actor británico se dirige al astro del fútbol con la línea: "Escuché que me estabas buscando", una interacción que culmina con un saludo cordial entre ambos y que se ha convertido en el elemento más replicado y comentado por los usuarios en las redes sociales.

Spider-Man: Brand New Day tiene programado su debut en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 31 de julio de 2026, por lo que las corporaciones involucradas buscan maximizar la expectativa del público aprovechando la coyuntura de la Copa Mundial.