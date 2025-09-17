Messi lidera el triunfo del Inter Miami vs. Seattle Sounders: gol y asistencia

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.

FORT LAUDERDALE.- En un rápido reencuentro tras la volcánica final de la Leagues Cup, el Inter Miami derrotó el martes 3-1 al Seattle Sounders en la liga norteamericana ( MLS ), con goles de Lionel Messi y Jordi Alba.

El lateral español abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) en el minuto 12 tras una asistencia de Messi y después devolvió el favor habilitando al astro argentino para el segundo tanto en el 41.

A los 38 años, Messi suma 20 dianas en 21 jornadas disputadas en esta temporada. El capitán albiceleste se encuentra a sólo un gol del máximo artillero de la MLS, el inglés Sam Surridge (Nashville), que ha disputado nueve partidos más que la exestrella del Barcelona.

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52.

El joven mediocampista mexicano Obed Gómez descontó para Seattle en el 69, en un duelo que no tuvo la tensión de la final de la Leagues Cup vivida sólo 16 días antes.

El equipo de Javier Mascherano, que peleaba entonces por su segundo título de esa competición, sufrió una dura derrota 3-0 tras la cual se armó una trifulca por la que Luis Suárez fue sancionado en ese torneo y en la MLS.

El triunfo del martes permite que el Inter recobre aire en la MLS tras la paliza 3-0 recibida el sábado ante el Charlotte FC y ascienda tres posiciones en la clasificación.

Miami es ahora quinto de la Conferencia Este con 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia Union, pero con tres partidos todavía pendientes.

"Es una victoria importante y necesaria", subrayó Mascherano. "Era un gran rival que nos sacó la posibilidad de ganar un torneo hace un par de semanas. Hicimos el partido que teníamos que jugar".

"No nos gusta vernos en esta posición", recalcó 'El Jefecito' sobre el lugar que ostenta el Inter en la tabla con siete jornadas por jugar antes de los playoffs.

"Nos quedan siete finales y nuestro objetivo es ganar las siete para terminar primeros de la conferencia", remarcó.

Seattle, cuarto del Oeste con 45 puntos, cometió errores graves en la primera mitad que facilitaron el triunfo del Inter, que tenía hasta siete ausencias, incluido el internacional venezolano Telasco Segovia por problemas físicos y el 'Pistolero' Suárez.

El delantero uruguayo cumplió el segundo de los tres partidos de suspensión que recibió de la MLS por escupir a un integrante del Sounders en la tangana de la Leagues Cup.

Con ambos equipos aun midiéndose sobre el césped, Cristian Roldán se despistó cerca del círculo central y permitió que le arrebatara la pelota el italiano Yannick Bright, desatando el contragolpe del Inter.

Messi avanzó con el balón y abrió para la llegada por la banda izquierda de Jordi Alba, que anotó el primer gol de fuerte disparo.

El segundo tanto tuvo los mismos tres protagonistas. Bright volvió a robar un balón y lo cedió para la carrera de Alba, que centró al área para que Messi se estirara y anotara de zurda.

El argentino pudo ampliar su casillero en el minuto 28 cuando recibió un pase aéreo a la espalda de la defensa, dribló a un defensor y remató de forma deliciosa al palo.

Tras el tercer gol local, con un cabezazo de Fray en el área pequeña, el Sounders reaccionó con un disparo al poste de Osaze De Rosario y el tanto de Obed Gómez luego de una triangulación del ataque visitante.

En la recta final, Messi desperdició un mano a mano con el arquero Stefan Frei y Mascherano hizo debutar al joven punta argentino Mateo Silvetti, fichado el mes pasado del Newell's Old Boys.

