Messi falla un penal en dura derrota del Inter Miami

El argentino Lionel Messi no pudo convertir desde el punto penal y el Inter Miami sucumbió por marcador de 3-0 ante el Charlotte FC este sábado

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, reacciona durante un partido de la Major League Soccer ante el Orlando City SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 18 de mayo de 2025.

AFP / CHANDAN KHANNA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHARLOTTE.- El Inter Miami cayó el sábado por 3-0 ante el Charlotte FC en una noche aciaga para Lionel Messi, que falló un penalti a lo Panenka durante una jornada de la MLS que vio brillar al alemán Thomas Müller y al surcoreano Son Heung-min.

El joven delantero israelí Idan Toklomati convirtió los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) que tenían los Sounders de Seattle desde 2018.

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf
Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul llegó al Inter Miami para ganar títulos, pero perdió su primera final con Messi

Messi, que arrancó como titular, echó de menos a su socio Luis Suárez sobre el césped del Bank of America Stadium.

El ariete uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un integrante del equipo técnico del Sounders.

"Me preocupa, perdimos 3-0", dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en conferencia de prensa. "Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza".

"Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro", agregó en referencia al reencuentro con Seattle, esta vez por la MLS.

Respaldo a Messi

Cuando el marcador aún no se había movido en Charlotte, el árbitro concedió penalti a los visitantes por un derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El astro argentino tomó la pelota en el minuto 32, pero su lanzamiento picado por el centro de la portería fue adivinado por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero la pelota con la mano derecha y luego la atrapó.

La celebración en el estadio fue completa cuando solo dos minutos después los locales armaron un fulminante contragolpe con el que Toklomati anotó el primer gol.

"No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo", manifestó el 'Jefecito'.

Nada más al arrancar el segundo tiempo, Charlotte tomó de nuevo mal parada a la defensa de Miami y Toklomati volvió a encontrarse sin marca para colocar el 2-0 en el minuto 47.

El argentino Tadeo Allende, quien sustituyó a Suárez en el once inicial, tuvo un mano a mano en el minuto 73 que resolvió el experimentado Kahlina.

En el 80, el Inter se quedó con un jugador menos por la expulsión del joven central argentino Tomás Avilés por doble amonestación y en el 84 Toklomati completó su triplete desde el punto de penalti.

FUENTE: AFP

