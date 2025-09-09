El 10 de Lionel Messi ya tiene heredero: Franco Mastantuono se queda con la camiseta de Argentina

La camiseta número 10 de Lionel Messi ya tiene heredero en la Selección Argentina. Ante la ausencia del astro rosarino y la baja de último momento de Thiago Almada, el joven Franco Mastantuono, flamante joya del Real Madrid, se quedó con el mítico dorsal para el duelo frente a Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
A sus 18 años recién cumplidos, Mastantuono asume una responsabilidad histórica: portar el número que inmortalizaron Diego Maradona y Lionel Messi. Este será apenas su tercer partido con la Mayor, tras debutar ante Chile y ser titular frente a Venezuela en el Monumental.
Aunque sorprende por su corta edad, el oriundo de Azul ya vistió la 10 en amistosos con la Sub-20. Incluso, José Pékerman lo había señalado hace unas semanas como el sucesor natural de Messi: “Va a marcar la historia y nos empieza a hacer entender esta otra etapa”, declaró el histórico entrenador.
El dorsal 10 de Argentina ha tenido varios “custodios” cuando Messi no estuvo disponible. Entre ellos se destacan Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ariel Ortega en su despedida en 2010. Ahora, la lista suma a Mastantuono, quien podría consolidarse como la nueva gran figura de la Albiceleste.
Con esta decisión de Lionel Scaloni, la Selección inicia un nuevo capítulo: el futuro ya está aquí y, al menos por una noche, la 10 de Argentina tiene dueño.