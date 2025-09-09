El 10 de Lionel Messi ya tiene heredero: Franco Mastantuono se queda con la camiseta de Argentina

El delantero argentino #21 Franco Mastantuono controla el balón junto al delantero #10 Lionel Messi durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025.

La camiseta número 10 de Lionel Messi ya tiene heredero en la Selección Argentina . Ante la ausencia del astro rosarino y la baja de último momento de Thiago Almada, el joven Franco Mastantuono , flamante joya del Real Madrid , se quedó con el mítico dorsal para el duelo frente a Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

A sus 18 años recién cumplidos, Mastantuono asume una responsabilidad histórica: portar el número que inmortalizaron Diego Maradona y Lionel Messi . Este será apenas su tercer partido con la Mayor, tras debutar ante Chile y ser titular frente a Venezuela en el Monumental.

Aunque sorprende por su corta edad, el oriundo de Azul ya vistió la 10 en amistosos con la Sub-20. Incluso, José Pékerman lo había señalado hace unas semanas como el sucesor natural de Messi: “Va a marcar la historia y nos empieza a hacer entender esta otra etapa”, declaró el histórico entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1965529500122579048?t=jHE2oaTyyMBlNMRUlJ0A9g&s=19&partner=&hide_thread=false #Eliminatorias Los colores más lindos están listos pic.twitter.com/exesCBlUA3 — Selección Argentina (@Argentina) September 9, 2025

El dorsal 10 de Argentina ha tenido varios “custodios” cuando Messi no estuvo disponible. Entre ellos se destacan Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ariel Ortega en su despedida en 2010. Ahora, la lista suma a Mastantuono, quien podría consolidarse como la nueva gran figura de la Albiceleste.

Con esta decisión de Lionel Scaloni, la Selección inicia un nuevo capítulo: el futuro ya está aquí y, al menos por una noche, la 10 de Argentina tiene dueño.