miércoles 23  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo confiesa que prefiere no pensar en un retiro de la selección

Tras la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, el astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que por ahora el "presente es lo más importante"

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LISBOA.- Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles estar concentrado solo en el presente y rechazó hacer una estimación sobre cuándo se retirará de la selección de Portugal, en la víspera de jugar con su país ante Gales en el arranque de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027.

Con 41 años, CR7 prefiere pensar a corto plazo y sigue amasando el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera, una cifra que tiene a su alcance al sumar 979 entre todas las competiciones.

Lee además
Se filtra un presunto acuerdo prenupcial entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.
VIRAL

Fanáticos de Cristiano Ronaldo y Georgina asisten a boda en Funchal por error
El portugués Cristiano Ronaldo (centro) saluda al público en compañía de su hijo Cristiano Jr. (izquierda) y su esposa Georgina Rodríguez.
CELEBRIDADES

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman que se casaron

"No tengo ya una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante", afirmó el jugador a los periodistas, unas semanas después de haber admitido que "probablemente" estaba en la última temporada de su carrera.

"Ya he dicho que quiero llegar a eso y llegaré, pero no es una obsesión", dijo este miércoles sobre la marca de 1.000 goles y apuntó que le gustaría llegar a esa cifra vistiendo la camiseta de la selección portuguesa.

"Sería la cereza sobre el pastel. Marcar el gol mil con la selección sería una forma de coronar esta bonita historia", dijo.

Sobre la llegada de Jorge Jesus como nuevo seleccionador de Portugal indicó que supone "el inicio de una nueva era" y que la decisión de ficharle fue "la decisión perfecta".

Jorge Jesus, que trabajó con Cristiano Ronaldo el año pasado en el club saudita Al Nassr, reemplazó en el puesto al español Roberto Martínez, que abandonó el equipo tras caer en octavos de final del Mundial ante España.

Portugal, campeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, inicia la defensa de su título contra los galeses en Lisboa.

Jorge Jesus confirmó que Cristiano Ronaldo será titular: "Juega mañana (jueves) y espero que marque pronto uno o dos goles. Luego le cambiaré".

Eriksen se marcha del Wolfsburgo

El danés Christian Eriksen y el Wolfsburgo rescindieron su contrato de "común acuerdo", anunció este miércoles el club de la segunda división alemana.

El mediocampista ofensivo, de 34 años, se unió a esta entidad en septiembre de 2025, con un contrato que duraba hasta junio de 2027.

Pero en su primera temporada el equipo descendió a la segunda categoría de la Bundesliga, tras caer en un repechaje a ida y vuelta ante el Paderborn.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo señala que "probablemente" esté en el último año de su carrera

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían firmado un acuerdo prenupcial

Cristiano Ronaldo vuelve a la selección de Portugal para iniciar la Nations League

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
NARCOTERRORISMO

Juez del caso Maduro ordena a la Fiscalía proteger las pruebas que serán entregadas a la defensa

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Te puede interesar

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Por María Inés Lombardi
En esta foto ilustrativa, se muestra un bolígrafo de insulina.
ANTIMONOPOLIO

Florida demanda a fabricantes de insulina por presuntamente inflar los precios

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
TRANSICIÓN

Marco Rubio asegura que Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela hablaron de elecciones

Una empleada del correo carga las boletas electorales.  
ELECCIONES 2026

Miami-Dade comienza a enviar más de 200.000 boletas para comicios de noviembre

Reunión del Concejo de Hialeah.
MANTIENE LAS TASAS

Hialeah aprueba presupuesto de $514 millones para 2026-2027