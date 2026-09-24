Messi merece "despedirse como quiera", dice Scaloni

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

EZEIZA.- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni , dijo este jueves que el capitán Lionel Messi tiene la oportunidad "de despedirse como él quiera" en el amistoso que la Albiceleste jugará ante Benín el 6 de octubre en Buenos Aires.

El astro de 39 años pondrá fin a poco más de dos décadas de trayectoria con su país en ese partido de fogueo en el Estadio Monumental.

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FÚTBOL Un último baile: Messi se despedirá de Argentina en amistoso en octubre en Buenos Aires

Se retirará tres meses después de perder la final del Mundial de 2026 ante España, pero como campeón del mundo en 2022 y goleador histórico de la Albiceleste (125 goles).

"Va a ser difícil no llorar ese día, es un privilegio poder estar", dijo Scaloni, que evitó pronunciarse sobre su continuidad al frente de la selección. Su contrato vence el 31 de diciembre.

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"Sobre lo mío no hay novedades", dijo. "Todavía no me senté a hablar con (Claudio) Tapia", añadió, al citar un diálogo pendiente con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Hay ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar", explicó.

Scaloni, de 48 años, habló con la prensa al término de un entrenamiento en el predio de la AFA en Ezeiza, periferia sur de Buenos Aires, donde el conjunto se prepara para la ventana de tres amistosos.

Argentina jugará ante Bolivia el próximo miércoles en Córdoba (centro), contra Burkina Faso el 3 de octubre y frente a Benín el 6, ambos en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Para la serie de encuentros el DT convocó a jóvenes promesas en una aparente etapa de renovación de figuras, aunque descartó que sea una señal sobre su continuidad.

¿Nueva etapa?

"Es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial y creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio", dijo Scaloni. Además, agregó que los convocados están "porque lo merecen" y que espera que "los chicos nuevos se puedan quedar".

Messi participará únicamente en el juego contra Benín y todavía no se ha sumado a las prácticas.

Respecto a la convocatoria del "Diez", Scaloni señaló que puso "su granito de arena" para que haya un último partido ante los aficionados argentinos.

"Deseo estar en la despedida de él y como hoy no sé si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido", sostuvo.

Scaloni consideró que Messi merece ganar su noveno Balón de Oro, tras ser nominado nuevamente a este galardón que premia al mejor futbolista del mundo.

"Si es al mejor jugador...", respondió Scaloni. "No creo que a él le preocupe mucho más que estar ahora con su gente".

FUENTE: AFP