Messi responde a los ataques en su contra desde Hong Kong

"Hola a todos. He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero entrar en todos los partidos. Escuché que no he querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver", dijo Messi en un vídeo publicado en la red social 'Weibo'.