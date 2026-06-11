México levanta el telón del Mundial con victoria sobre Sudáfrica

Jugadores de la selección de México celebran luego del segundo gol de su equipo en un partido de la Copa del Mundo contra Sudáfrica, el 11 de junio de 2026.

MÉXICO.- En su tercer Mundial como anfitrión, México venció este jueves 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 , en el estadio de la Ciudad de México ( Azteca ).

Julián Quiñones , al minuto 9, y Raúl Jiménez , al 67, hicieron los goles para que el Tri ganara en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

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Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

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Los Bafana Bafana terminaron el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. El Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo jueves, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta.

Manifestantes chocan con policías

Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron el jueves en el exterior del Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026 en el recinto, constataron periodistas de la AFP.

Contingentes de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes confluyeron el jueves desde temprano en los alrededores del estadio, pero se toparon con un fuerte despliegue policial.

Un grupo de inconformes que exige justicia por las personas desaparecidas quitó algunas barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambiaron golpes con los agentes que lo resguardaban, mientras se jugaba el encuentro entre México y Sudáfrica.

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Armados con palos y bates, un puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales mientras al fondo se observaba el Azteca, donde minutos antes México había anotado el primer gol del Mundial.

Por momentos, los oficiales lanzaron gases para intentar dispersar a los inconformes, que corrían en los alrededores del coloso deportivo. Policías montados también intentaron contener a los manifestantes.

Las protestas protagonizadas desde la semana pasada por un grupo disidente del sindicato de educación pusieron en duda la apertura del 'fan fest' de la FIFA, localizado en la emblemática plaza del Zócalo, donde también se ubica el palacio presidencial.

FUENTE: AFP