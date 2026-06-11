jueves 11  de  junio 2026
AL FÚTBOL EN AUTOBÚS

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Miami-Dade activa cierres viales, restricciones de estacionamiento y transporte gratuito para aficionados con entradas durante partidos del Mundial FIFA 2026

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El condado de Miami-Dade activará un amplio plan de transporte para los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que incluirá cierres de calles, limitaciones para vehículos particulares y autobuses gratuitos desde varios centros de conexión del sur de Florida para movilizar a miles de aficionados hacia el estadio de Miami Gardens y reducir el impacto del tráfico en la zona.

Las autoridades de Miami-Dade emitieron una advertencia de transporte y tráfico para todos los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Miami Stadium, donde se espera la asistencia de decenas de miles de aficionados procedentes de Estados Unidos y el extranjero.

Lee además
Stacey Miller, directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, toma la palabra junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava y Alina Hubak, presidenta del Comité Anfitrión de Miami para la Copa Mundial. 
GRAN CELEBRACIÓN

Miami-Dade activa plan de transporte gratis para Mundial FIFA 2026
Bryan Calvo, edil de Hialeah, anuncia la Copa del Alcalde. 
VIVE EL FÚTBOL

Hialeah lanza la Copa del Alcalde y festival gratuito para ver el Mundial FIFA en Factory Town

Como parte del operativo, la calle NW 199 Street permanecerá cerrada desde las 5:00 de la mañana en cada jornada de partido. Además, la salida 2X de la Florida Turnpike estará reservada exclusivamente para vehículos que cuenten con un pase de estacionamiento válido.

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade recordó que el estacionamiento dentro del estadio será limitado y solo estará disponible para quienes hayan adquirido previamente un pase autorizado. Las autoridades también informaron que no se permitirá el servicio de recogida o desembarque de pasajeros mediante plataformas de transporte compartido (Uber o Lyft) directamente en el recinto deportivo.

¿Dónde podrán dejar los pasajeros los servicios de transporte compartido para el mundial?

Los aficionados que utilicen Uber, Lyft u otras plataformas similares deberán dirigirse a alguno de los puntos oficiales habilitados para el descenso y recogida de pasajeros.

Las ubicaciones designadas son:

  • Seminole Hard Rock Hotel & Casino
  • Calder Casino
  • Golden Glades Park & Ride

Desde esos puntos, los asistentes podrán utilizar las alternativas de transporte habilitadas para llegar al estadio.

Autobuses gratuitos para aficionados con entradas

Como parte del plan de movilidad del Mundial, Miami-Dade ofrecerá el servicio gratuito Miami Game Day Express Shuttle para los poseedores de boletos válidos para los partidos.

El sistema proporcionará transporte de ida y vuelta entre varios centros de conexión y el estadio de Miami Gardens. El acceso será gratuito para quienes puedan verificar su entrada al encuentro.

Las autoridades precisaron que los asientos estarán disponibles por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada autobús.

Captura de pantalla 2026-06-01 a la(s) 6.07.58p.m.
Miami-Dade ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte.

Miami-Dade ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte.

Centros de salida del Miami Game Day Express

Los autobuses operarán desde cuatro puntos estratégicos del sur de Florida:

  • Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station – 6205 NW 27th Avenue, Miami, FL 33147.
  • Golden Glades Multimodal Transit Station / Tri-Rail – 16000 NW 7th Avenue, Miami, FL 33169.
  • Aventura Brightline Station – 19796 W Dixie Highway, Miami, FL 33180.
  • Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood – 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314.

La selección de estos centros busca facilitar la llegada de aficionados mediante Metrorail, Tri-Rail, Brightline y otros medios de transporte regional.

Autoridades recomiendan llegar temprano

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade exhortó a residentes y visitantes a planificar con anticipación sus desplazamientos, utilizar el transporte público cuando sea posible y prever retrasos debido al aumento del tráfico en los alrededores del estadio.

La recomendación cobra especial importancia ante la magnitud del evento, que convertirá a Miami Gardens en una de las sedes más concurridas del torneo.

Las autoridades también reiteraron que únicamente podrán acercarse al estadio quienes dispongan de entradas válidas y de los permisos correspondientes para estacionamiento, por lo que aconsejaron evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona durante los días de partido.

[email protected]

FUENTE: SHERIFF´S OFFICE

Temas
Te puede interesar

Airbnb anuncia regalo de 1.300 entradas para partidos del Mundial FIFA a huéspedes en Miami

Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

FIFA niega tener control sobre visados para el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump afirma que Irán le pidió detener los bombardeos en el segundo día de ataques defensivos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total
COLOMBIA

Congresista del oficialismo se retracta y rectifica el auto que ordenaba suspender a Petro como presidente

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
SEGURIDAD

EEUU ofrece dar "grandes noticias" sobre organizaciones "terroristas" en Venezuela

Imagen referencial. 
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

Te puede interesar

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.
AL FÚTBOL EN AUTOBÚS

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial 
MUNDIAL

Tres banderas, un solo sueño: el Mundial más grande de la historia ya está en juego

Imagen aérea del Pentágono.
ALARMA

Cierran un ala del Pentágono tras un "incidente con sustancias peligrosas"

Los sospechosos Anthony Enrique Gordon y Danette Lara fueron apresados por la policía de Miami Gardens.
GRAN BOTÍN

Récord histórico en Miami Gardens: incautan 42 kilos de drogas y $1.3 millones

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
seguridad nacional

Trump pide al Congreso aprobar $350.000 millones para el Pentágono y reformas electorales