Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

MIAMI. – El condado de Miami-Dade activará un amplio plan de transporte para los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que incluirá cierres de calles, limitaciones para vehículos particulares y autobuses gratuitos desde varios centros de conexión del sur de Florida para movilizar a miles de aficionados hacia el estadio de Miami Gardens y reducir el impacto del tráfico en la zona.

Las autoridades de Miami-Dade emitieron una advertencia de transporte y tráfico para todos los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Miami Stadium, donde se espera la asistencia de decenas de miles de aficionados procedentes de Estados Unidos y el extranjero.

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Como parte del operativo, la calle NW 199 Street permanecerá cerrada desde las 5:00 de la mañana en cada jornada de partido. Además, la salida 2X de la Florida Turnpike estará reservada exclusivamente para vehículos que cuenten con un pase de estacionamiento válido.

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade recordó que el estacionamiento dentro del estadio será limitado y solo estará disponible para quienes hayan adquirido previamente un pase autorizado. Las autoridades también informaron que no se permitirá el servicio de recogida o desembarque de pasajeros mediante plataformas de transporte compartido (Uber o Lyft) directamente en el recinto deportivo.

¿Dónde podrán dejar los pasajeros los servicios de transporte compartido para el mundial?

Los aficionados que utilicen Uber, Lyft u otras plataformas similares deberán dirigirse a alguno de los puntos oficiales habilitados para el descenso y recogida de pasajeros.

Las ubicaciones designadas son:

Seminole Hard Rock Hotel & Casino

Calder Casino

Golden Glades Park & Ride

Desde esos puntos, los asistentes podrán utilizar las alternativas de transporte habilitadas para llegar al estadio.

Autobuses gratuitos para aficionados con entradas

Como parte del plan de movilidad del Mundial, Miami-Dade ofrecerá el servicio gratuito Miami Game Day Express Shuttle para los poseedores de boletos válidos para los partidos.

El sistema proporcionará transporte de ida y vuelta entre varios centros de conexión y el estadio de Miami Gardens. El acceso será gratuito para quienes puedan verificar su entrada al encuentro.

Las autoridades precisaron que los asientos estarán disponibles por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada autobús.

Captura de pantalla 2026-06-01 a la(s) 6.07.58p.m. Miami-Dade ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte. MIAMI-DADE

Centros de salida del Miami Game Day Express

Los autobuses operarán desde cuatro puntos estratégicos del sur de Florida:

Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station – 6205 NW 27th Avenue, Miami, FL 33147.

Golden Glades Multimodal Transit Station / Tri-Rail – 16000 NW 7th Avenue, Miami, FL 33169.

Aventura Brightline Station – 19796 W Dixie Highway, Miami, FL 33180.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood – 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314.

La selección de estos centros busca facilitar la llegada de aficionados mediante Metrorail, Tri-Rail, Brightline y otros medios de transporte regional.

Autoridades recomiendan llegar temprano

El Departamento del Sheriff de Miami-Dade exhortó a residentes y visitantes a planificar con anticipación sus desplazamientos, utilizar el transporte público cuando sea posible y prever retrasos debido al aumento del tráfico en los alrededores del estadio.

La recomendación cobra especial importancia ante la magnitud del evento, que convertirá a Miami Gardens en una de las sedes más concurridas del torneo.

Las autoridades también reiteraron que únicamente podrán acercarse al estadio quienes dispongan de entradas válidas y de los permisos correspondientes para estacionamiento, por lo que aconsejaron evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona durante los días de partido.

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FUENTE: SHERIFF´S OFFICE