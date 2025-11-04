Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia.

Los Miami Dolphins oficializaron el traspaso del pass-rusher Jaelan Phillips a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2026, informó el equipo este lunes.

De acuerdo con Ian Rapoport (NFL Network), los Dolphins acordaron pagar parte del salario de Phillips para facilitar la operación. El periodista Adam Schefter (ESPN) añadió que Filadelfia envió su propia selección de tercera ronda —y no la que había adquirido de los Jets— para concretar el acuerdo.

El movimiento llega en un momento de cambios dentro de la organización de Miami, que atraviesa una etapa de reconstrucción tras la destitución del gerente general Chris Grier el pasado viernes.

Phillips, de 25 años, se encuentra en el último año de su contrato de novato. En la actual temporada suma tres capturas en nueve partidos, y acumula un total de 26 sacks en su carrera, destacando su temporada de debut en 2021 con 8.5 capturas.

El defensivo volverá a coincidir con Vic Fangio, actual coordinador defensivo de los Eagles, con quien ya trabajó brevemente en Miami durante 2023.

Por su parte, los Dolphins —con marca de 2-7— se perfilaban como uno de los equipos vendedores antes de la fecha límite de traspasos del martes. La salida de Phillips refuerza esa idea de que la franquicia planea dar espacio a nuevos talentos y reorganizar su plantilla defensiva.

Mientras tanto, los Eagles, necesitados de mejorar su presión al mariscal tras solo 16 capturas en ocho juegos, se mantienen como el equipo más activo en el mercado de intercambios, habiendo sumado también a los esquineros Jaire Alexander y Michael Carter II.