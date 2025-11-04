martes 4  de  noviembre 2025
Fútbol Americano

Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

La franquicia de Miami continúa su reestructuración tras la salida del gerente general Chris Grier y envía al pass-rusher Jaelan Phillips a Filadelfia.

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia.&nbsp;

Jaelan Phillips (#15) de los Miami Dolphins calienta antes del partido contra los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium el 26 de octubre de 2025 en Atlanta, Georgia. 

Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins oficializaron el traspaso del pass-rusher Jaelan Phillips a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2026, informó el equipo este lunes.

De acuerdo con Ian Rapoport (NFL Network), los Dolphins acordaron pagar parte del salario de Phillips para facilitar la operación. El periodista Adam Schefter (ESPN) añadió que Filadelfia envió su propia selección de tercera ronda —y no la que había adquirido de los Jets— para concretar el acuerdo.

Lee además
El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto
Jake Paul, izquierda, y Tommy Fury, durante la pelea de boxeo en Riad, Arabia Saudita. el lunes 27 de febrero de 2023. Fury conecta de zurda en el rostro de Paul, quien sufrió su primera derrota como boxeador profesional. 
Boxeo

Jake Paul explota contra Gervonta Davis tras cancelación de su pelea en Netflix por denuncia de abuso

El movimiento llega en un momento de cambios dentro de la organización de Miami, que atraviesa una etapa de reconstrucción tras la destitución del gerente general Chris Grier el pasado viernes.

Phillips, de 25 años, se encuentra en el último año de su contrato de novato. En la actual temporada suma tres capturas en nueve partidos, y acumula un total de 26 sacks en su carrera, destacando su temporada de debut en 2021 con 8.5 capturas.

El defensivo volverá a coincidir con Vic Fangio, actual coordinador defensivo de los Eagles, con quien ya trabajó brevemente en Miami durante 2023.

Por su parte, los Dolphins —con marca de 2-7— se perfilaban como uno de los equipos vendedores antes de la fecha límite de traspasos del martes. La salida de Phillips refuerza esa idea de que la franquicia planea dar espacio a nuevos talentos y reorganizar su plantilla defensiva.

Mientras tanto, los Eagles, necesitados de mejorar su presión al mariscal tras solo 16 capturas en ocho juegos, se mantienen como el equipo más activo en el mercado de intercambios, habiendo sumado también a los esquineros Jaire Alexander y Michael Carter II.

Temas
Te puede interesar

Netflix cancela polémica pelea de boxeo en Miami tras investigación por violencia doméstica

Hialeah abre sus colegios electorales: 90.167 votantes eligen alcalde y cuatro concejales

Miguel Bosé hace vibrar a Miami: energía, pasión y complicidad intactas tras 50 años de carrera artística

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes