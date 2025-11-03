lunes 3  de  noviembre 2025
Enviado de Trump anuncia que Siria se unirá a la coalición contra Estado Islámico liderada por EEUU

"Siria, con un nuevo régimen, pasó de la guerra de guerrillas y la violencia a un líder político respetado", dijo el embajador Tom Barrack

El enviado de la administración del presidente Donald Trump, Tom Barrack, resaltó el papel de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía e Israel en la construcción del nuevo Gobierno de Siria

Cuenta de Tom Barrack en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DAMASCO — El enviado especial estadounidense en Siria, Tom Barrack, anunció que este país se unirá próximamente a la coalición contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos y de la que forman parte otros 88 países. Esto lo dijo el funcionario en un discurso pronunciado en la conferencia del Diálogo de Manama en Baréin.

"(Siria) está a punto de firmar la carta de la coalición contra el ISIS. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores (sirio, Asaad al) Shabani podría hablar de ello mañana, lo cual es un paso importantísimo", señaló Barrack, este lunes 3 de noviembre.

Por otra parte, el jefe del Mando Central de EEUU llamó a los países para que dejen de pronunciar solo palabras y lleven a cabo acciones significativas para abordar el problema de los campamentos vinculados a Estado Islámico
EEUU anuncia mecanismo para el regreso de los desplazados en campamentos en Siria
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se reúnen en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 15 de octubre de 2025.
Presidente sirio solicita a Rusia que entregue a Bashar al Asad

El funcionario expresó su optimismo con la evolución de los últimos meses del Gobierno sirio, del que destacó su consolidación y su "buen trabajo a pesar de los obstáculos".

Barrack sostuvo: "Siria, con un nuevo régimen que asumió el poder el 8 de diciembre, pasó de la guerra de guerrillas y la violencia a un líder político respetado. Con 25 millones de habitantes: un nuevo país, una nueva oportunidad".

El enviado de la administración del presidente Donald Trump resaltó el papel de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía e Israel en la construcción del nuevo Gobierno de Siria.

"El Presidente Trump, el 10 de mayo, en tan solo diez minutos en Arabia Saudí, dijo: 'Denle una oportunidad a este hombre, denle una oportunidad a este régimen'", recordó.

Varios medios de comunicación internacionales, como la CBS, afirman que la entrada de Siria en la coalición podría tener lugar en una visita de Estado del presidente sirio, Ahmed al Shara, a Washington a lo largo del mes de noviembre, en la que sería el primer viaje oficial del mandatario a Estados Unidos.

El principal aliado de Estados Unidos en su operación contra el Estado Islámico en Siria han sido las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), con quienes el nuevo Gobierno ha tenido enfrentamientos en medio del proceso de reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país.

Transición en Siria

Las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara, han intentado estrechar lazos con la comunidad internacional para lograr un retiro de sanciones y lograr apoyos de cara a la reconstrucción y la estabilización del país tras más de trece años de guerra civil a causa de la represión de las protestas antigubernamentales de la Primavera Árabe en 2011.

Entre los elementos espinosos de esta etapa de transición figura la posible integración de yihadistas y combatientes extranjeros que viajaron a Siria para combatir contra Al Assad, algunos de los cuales recibieron cargos en el seno de las nuevas autoridades y las fuerzas de seguridad, en medio de los llamados de algunos países para que diversas de estas figuras sean detenidas y extraditadas.

FUENTE: Con información de Europa Press

