Miami Dolphins vs. Detroit Lions: 5 claves del segundo juego de pretemporada en la NFL 2025

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, tiene previsto reservar a la mayoría de sus titulares en el segundo partido de pretemporada contra los Detroit Lions

Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, tiene previsto reservar a la mayoría de sus titulares en el segundo partido de pretemporada contra los Detroit Lions, programado para el 16 de agosto a la 1:00 p.m. en Ford Field. Esto incluye al mariscal de campo Tua Tagovailoa, al receptor Jaylen Waddle y a Tyreek Hill, quien arrastra una lesión en el oblicuo.

El duelo llega tras dos días de prácticas conjuntas que estuvieron dominadas, en su mayoría, por un poderoso equipo de Detroit liderado por el quarterback Jared Goff. Pese a ello, Miami mostró destellos ofensivos en el segundo día de entrenamientos.

“Hay dolores de aprendizaje y de crecimiento. Todo esto es parte del proceso para llegar listos a la temporada”, comentó el linebacker Bradley Chubb.

A continuación, cinco puntos clave a seguir en el Dolphins vs. Lions:

1. Zach Wilson, bajo la lupa como suplente de Tua Tagovailoa

El mariscal Zach Wilson necesita mostrar más seguridad como segundo al mando. En el debut de pretemporada contra Chicago fue capturado cuatro veces y lanzó dos intercepciones en la primera práctica ante Detroit. El novato Quinn Ewers también tuvo dificultades, incluyendo dos balones sueltos. Ambos buscarán mejorar su imagen.

2. Carrera por el puesto de corredor suplente

La baja de Alexander Mattison (cirugía de cuello) obliga a los Dolphins a buscar un nuevo especialista en situaciones de corto yardaje. Jaylen Wright lleva ventaja como segundo corredor, pero el novato Ollie Gordon II podría ganarse un lugar clave en este rol.

3. Problemas persistentes en la secundaria

Más allá del talento de Minkah Fitzpatrick, el resto de la defensiva secundaria es una incógnita. En una NFL dominada por el pase, esto es preocupante. Ante Detroit, se evaluará de cerca a Ifeatu Melifonwu y a los esquineros que sufrieron durante las prácticas conjuntas.

4. Lucha por el puesto de WR3

Sin Hill ni Waddle, varios receptores tendrán minutos importantes. Nick Westbrook-Ikhine parte como favorito para ser el tercer receptor, pero Dee Eskridge, Tahj Washington, Malik Washington y Erik Ezukanma también dejaron buenas impresiones en los entrenamientos.

5. Línea ofensiva suplente en la mira

Los mariscales de Miami sufrieron seis capturas ante Chicago, todas contra la línea ofensiva suplente. La llegada del tackle Yodny Cajuste busca reforzar esta unidad. Otros nombres a seguir: Larry Borom, Daniel Brunskill, Braeden Daniels y Kion Smith.

Miami Dolphins vs. Detroit Lions

  • Fecha: 16 de agosto de 2025

  • Hora: 1:00 p.m. ET

  • Lugar: Ford Field, Detroit

Este partido será clave para definir puestos de rotación y evaluar el progreso de los jugadores que buscan ganarse un lugar en el roster final de la temporada 2025.

