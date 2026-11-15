Giannis se sincera sobre el Heat: "No hacemos ese esfuerzo extra"

El griego Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, saluda a sus compañeros tras conseguir una canasta en un partido contra los Lakers de Los Ángeles, el 2 de noviembre de 2026.

El Heat de Miami ha recibido un duro golpe de regreso a tierra en las primeras semanas de la presente temporada de la NBA . Antes del inicio del torneo, y en especial tras la adquisición de la superestrella griega Giannis Antetokounmpo , muchos confiaban en que el equipo del sur de la Florida competiría por la cima en la Conferencia Este.

Y entonces los muchachos de Erik Spoelstra dieron inicio al vigente certamen con un decepcionante registro de 4-6 y la afición del combinado recibió el impacto de la realidad: contar con grandes figuras en el papel no siempre se traslada en éxito.

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¿Pero qué está pasando con el Heat? En teoría, la tropa tiene todas las herramientas necesarias para pelear con los mejores de la liga, además de un entrenador que está calificado como uno de los mejores en el baloncesto actual.

Quizás nadie pueda responder mejor esa interrogante que Antetokounmpo, sobre quien cayó de inmediato toda la atención y muchas de las críticas, tal como puede esperarse cuando se trata de una figura de su magnitud.

Para el europeo, el gran problema de la institución en estas primeras de cambio pasa por la falta de confianza entre los jugadores, lo que impide que puedan encontrar la conexión necesaria para alcanzar el potencial real del equipo.

"En este momento, no confiamos el uno en el otro", confesó Antetokounmpo tras una derrota reciente ante los Lakers de Los Ángeles, en declaraciones recogidas por Yahoo! Sports. "No hacemos ese esfuerzo extra. Lo hicimos durante dos partidos, pero seguimos demostrando malos hábitos que salen a relucir en los juegos", agregó.

La dupla de Antetokounmpo y Bam Adebayo tenía previsto generar grandes dividendos para Miami desde el comienzo, incluso hasta convertir a la defensa del Heat en una de las mejores del campeonato; sin embargo, la realidad es que, hasta la fecha, el combinado se posiciona en la parte baja de la tabla en esa área.

Una de las razones para ello parece tener que ver con la frecuencia con la que los rivales han logrado sacar de posición al dúo, atacar la canasta y conseguir una mayor cantidad de rebotes.

Y del lado ofensivo, la situación no ha sido mucho mejor. Si bien Antetokounmpo, un dos veces ganador del premio MVP, promediaba 27.5 puntos por partido, dicha cifra significa su average más bajo en las últimas ocho temporadas.

El veterano Bam Adebayo, del Heat de Miami, trota por la cancha durante un partido contra los Rockets de Houston, el 21 de marzo de 2026. Kenneth Richmond / Getty Images vía AFP

Por otro lado, Andrew Wiggins, otro de los jugadores que estaba llamado a ser protagonista para el Heat en esta zafra, ha registrado un declive considerable en su producción, con un promedio de 8.3 puntos por juego.

El área del perímetro también ha sido difícil de solventar para Miami hasta ahora.

Tim Hardaway Jr. había convertido solo 23.7% de sus intentos, mientras que Antetokounmpo y Adebayo, de igual forma, tenían registros por debajo del 21.0% desde la larga distancia.

Como consecuencia de todo ello, la ofensiva del Heat se ha vuelto muy predecible para sus oponentes, que han hecho un gran trabajo a la hora de encontrar las debilidades del conjunto dirigido por Spoelstra.

Miami necesita con urgencia hallar la manera de sacar el máximo provecho de las fortalezas individuales de sus jugadores y construir una mejor química colectiva, con miras a que sus figuras puedan complementarse mejor, en lugar de trabajar cada una por su lado.

La buena noticia para el equipo es que Antetokounmpo, pese a ser nuevo en la organización, reconoce que los problemas en este arranque de la campaña no pasan por falta de talento a su alrededor.

Thompson brilla en relativo silencio

Una pieza que continúa recompensando la confianza de la directiva del Heat es Klay Thompson, quien acumula una buena cantidad de tiros acertados desde la línea de los tres puntos. El veterano llegó a la jornada del pasado martes con un porcentaje de 43% de aciertos en 9.3 intentos desde la larga distancia por partido.

Asimismo, Thompson también parece estar convirtiéndose en un líder dentro del Heat. A sus 36 años de edad, el jugador tiene la credibilidad para asumir ese rol de cabecilla, gracias, entre otras cosas, a sus cuatro títulos de campeón en la NBA.

"Tener a alguien con ese tipo de currículum en tu equipo, dispuesto a asumir las cosas pequeñas también, y dar instrucciones desde ese lado. Agradeces tener a compañeros así porque ellos saben lo que se requiere para llegar a la cima de la montaña", indicó Adebayo sobre Thompson. "Saben lo que se necesita para ganar campeonatos, obviamente él ha ganado cuatro. Y luego los lanzamientos de tres puntos hablan por sí solos. Que él encuentre su ritmo no hace otra cosa más que ayudar al equipo", añadió.