Heat manda otro aviso y Thompson sigue inspirado: "Estoy viviendo un gran momento"

El escolta Klay Thompson, del Heat de Miami, celebra tras conseguir una canasta en un partido contra los Pistons de Detroit, el 14 de noviembre de 2026.

LOS ÁNGELES.- Con un recital de 34 puntos de Giannis Antetokounmpo , el Heat de Miami firmó este sábado su cuarta victoria consecutiva al derrotar a los Pistons de Detroit por un rotundo 137-117.

A base de importantes victorias, el Heat está haciendo olvidar su preocupante inicio de temporada, que arrancó con una racha de cuatro derrotas.

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El técnico Erik Spoelstra está consiguiendo acoplar las piezas alrededor de su nueva superestrella, el griego Antetokounmpo, y Miami ya se sitúa en la cuarta posición de la Conferencia Este con un registro de 7-6.

Entre viernes y sábado ratificó su crecimiento al tumbar a dos de sus más importantes rivales de conferencia, los Cavaliers de Cleveland y los Pistons.

Si ante los "Cavs" Antetokounmpo logró 37 puntos, una noche después bordeó el triple doble frente a Detroit con 34 tantos, 14 rebotes y 8 asistencias.

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El pívot Bam Adebayo aportó 20 puntos y el veterano escolta Klay Thompson otros 26 con 6 triples, dos de ellos decisivos para finiquitar a los visitantes en el último cuarto.

"Estoy en un gran momento ahora mismo y voy a intentar mantenerlo tanto como pueda. Y además de todo eso, la estoy pasando increíble", dijo la exfigura de los Warriors de Golden State, otro de los fichajes de esta campaña de Miami.

Por Detroit, el base Cade Cunningham llegó a 33 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias.

"Cavs" ganan sin titulares

En Cleveland, los "Cavs" lograron un sorprendente triunfo 127-117 frente a los Mavericks de Dallas pese a la ausencia de su quinteto inicial al completo.

Donovan Mitchell, James Harden, Peyton Watson y Jarrett Allen fueron declarados inactivos para el partido después de que la noche anterior participaran en la derrota de Cleveland en Miami.

Los "Cavs" no pudieron regresar a casa después del partido, como estaba previsto, debido al caos aéreo provocado por la suspensión de los vuelos en Estados Unidos durante varias horas el viernes.

De vuelta a Cleveland el sábado, el entrenador Kenny Atkinson descartó para el choque ante Dallas a Mitchell, Harden, Watson y Allen, mientras el quinto titular, Evan Mobley, está de baja por una lesión en el pie izquierdo.

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"Podría haber sido mucho peor", dijo Atkinson antes del salto inicial. "Tuvimos suerte de poder volver al hotel después del partido, porque había muchísima gente en Miami. Y hemos tenido suerte de poder salir y llegar aquí temprano hoy".

Aunque el público expresó su disgusto por la ausencia de las estrellas, los suplentes de los Cavaliers aprovecharon a la perfección la insólita oportunidad, especialmente el australiano Tyrese Proctor.

El australiano eclipsó a Kyrie Irving y Cooper Flagg, las estrellas de Dallas, con un triple doble de 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Por Dallas, Irving llegó a 34 puntos frente a su antiguo equipo, mientras que Flagg se quedó en 18 con una estadística de 6-19 en tiros de campo.

FUENTE: AFP