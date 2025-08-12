martes 12  de  agosto 2025
Fútbol

Javier Mascherano: “El responsable soy yo” – la dura autocrítica del DT de Inter Miami

El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, realizó una autocrítica contundente sobre el presente futbolístico de su equipo

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP / Rich Storry
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, realizó una autocrítica contundente sobre el presente futbolístico de su equipo, reconociendo su responsabilidad por la falta de intensidad y actitud mostrada en un reciente compromiso de la Major League Soccer (MLS).

Mascherano admitió que su plantel no estuvo a la altura de lo que exigía el partido y que fueron superados desde el primer minuto por el rival.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
“Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido. Nos vamos dolidos, preocupados, y si queremos competir, este no es el camino. El responsable soy yo, que soy el entrenador”, declaró.

Javier Mascherano y Lionel Messi.jpg
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El técnico subrayó que la derrota no se debió únicamente a cuestiones tácticas, sino a la falta de determinación en los duelos individuales.

“El fútbol es táctica, talento y organización, pero también es ganar el uno contra uno y tener hambre de que el rival no te supere. Hoy no lo tuvimos. Me duele mucho porque, más allá de que te puedan superar, no mostramos la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo”.

El pensamiento de Mascherano

Para Mascherano, el desafío inmediato de Inter Miami es recuperar la ambición y la identidad competitiva. Reconoció que el cuerpo técnico debe transmitir mejor la mentalidad necesaria para afrontar encuentros clave, independientemente de la presencia o ausencia de figuras como Lionel Messi.

“No hay excusas, había un equipo con más hambre que el otro. Me duele mucho ver la imagen que dejamos”, remarcó.

Las declaraciones del estratega argentino han generado debate entre hinchas y analistas, quienes destacan la sinceridad de su análisis pero también la urgencia de ver una reacción en el terreno de juego. Con varios desafíos por delante en la temporada, el mensaje de Mascherano apunta a que el cambio de actitud será clave para las aspiraciones de Inter Miami en la MLS.

