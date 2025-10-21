jueves 23  de  octubre 2025
Miami se queda sin el polémico encuentro entre Barcelona y Villarreal

El partido de la Liga entre Villarreal y FC Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami, ha sido cancelado

El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El partido de la Liga entre Villarreal y FC Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami, ha sido cancelado, anunciado este martes la patronal del fútbol español.

"LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", indicó la organización en un comunicado.

También lamentó "profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante".

"La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos", alegó.

LaLiga recordó que esta iniciativa entraba dentro de la reglamentación y "no afectaba a la integridad de la competición".

Las entradas para el partido en el Hard Rock Stadium de Miami iban a estar disponibles este martes, pero los organizadores dijeron que la preventa fue "retrasada" antes de que el plan fuera anulado.

El choque se disputará así en el Estadio de la Cerámica del Villarreal.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, dijo que se oponía a la idea de que los partidos se jugaran en el extranjero, pero que lo permitiría de manera excepcional, junto con un partido de la Serie A en Australia en febrero entre el AC Milan y el Como.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) organizó protestas el pasado fin de semana. Los jugadores se quedaron parados durante 15 segundos al comienzo de cada encuentro.

"Una mancha" en la competición

Además, el Real Madrid mostró su oposición, mientras que el portero "merengue" Thibaut Courtois afirmó este martes que adulteraría la competición.

"No es lo mismo jugar en casa que fuera. Jugar fuera de casa en LaLiga es muy complicado como nos ha pasado contra la Real (Sociedad), el Getafe. El Villarreal fuera es difícil", explicó el arquero en rueda de prensa.

En la misma sala, el técnico Xabi Alonso insistió en el rechazo de la entidad blanca a la disputa del partido. "El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos lo que sucede", remarcó.

Incluso, el capitán del equipo blanco, Dani Carvajal, declaró que si se celebraba el partido en el extranjero sería "una mancha" en la competición.

LaLiga justificó esta iniciativa como forma de garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español "en un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos".

Y agregó que descartar este tipo de promociones "dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional".

FUENTE: AFP

