Barcelona vs Atlético de Madrid: Hansi Flick apela a la fe para una remontada histórica

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

El FC Barcelona afronta este martes uno de los mayores desafíos de la temporada: remontar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El técnico alemán Hansi Flick fue claro en la previa:

El objetivo es tan ambicioso como evidente: marcar al menos cuatro goles y mantener la portería a cero para forzar la prórroga o lograr el pase directo a la final.

Flick: intensidad, hambre y unidad

El entrenador azulgrana apeló a la fe colectiva y a la mentalidad competitiva:

Jugar con intensidad

No dar un balón por perdido

Presionar sin descanso

Ganar los duelos individuales

Evitar transiciones del Atlético

“No nos rendimos aunque no va a ser fácil”, aseguró Flick, quien vive por primera vez en su carrera una situación de remontada tan extrema.

El alemán también subrayó la importancia del apoyo en el Camp Nou, que contará con una minigrada de animación para potenciar la conexión equipo-afición en un estadio aún condicionado por las obras.

Lamine Yamal, el líder de la esperanza

Si el barcelonismo cree, en gran parte es por el momento espectacular de Lamine Yamal.

El joven talento viene de firmar su primer hat-trick en el Camp Nou y atraviesa su mejor racha del curso. Tras superar problemas físicos de pubalgia y reducir su exposición mediática, el extremo ha recuperado frescura, explosividad y confianza.

Su mensaje en redes resume el espíritu del vestuario:

“1% de posibilidades, 99% de fe”.

Lamine Yamal

Una frase que inevitablemente recuerda a la mítica remontada ante el PSG en 2017, aunque Flick evitó mirar al pasado: “Solo hablo del aquí y ahora”.

Bajas sensibles y oportunidad para otros

El Barça no contará con:

Robert Lewandowski (fractura en la órbita del ojo)

Gavi

Eric Garcia

Andreas Christensen

La ausencia de Lewandowski obligará a que Ferran Torres asuma protagonismo ofensivo.

Para Flick, las bajas no son excusas sino oportunidades: “Es el momento para que otros muestren su calidad”.

El plan táctico: marcar primero, pensar después

Flick insistió en la importancia de no obsesionarse con el segundo gol antes de lograr el primero. El mensaje es claro:

Marcar dos goles en cada parte

Jugar con inteligencia

Competir con hambre

El técnico realizó ajustes tácticos en partidos recientes que reforzaron la presión alta y la agresividad ofensiva. Ante el Atlético, el equipo necesitará precisión máxima y concentración total.

¿Milagro o nueva página histórica?

Remontar un 4-0 ante un equipo de la solidez del Atlético parece una misión titánica. Sin embargo, el Barça se aferra a:

El talento diferencial de Lamine Yamal

La energía del Camp Nou

La mentalidad que intenta implantar Flick

La necesidad competitiva del club

Si lo consigue, no será solo una clasificación a la final. Será la confirmación de que el proyecto de Flick ha devuelto al equipo la fe competitiva que parecía perdida en temporadas recientes.