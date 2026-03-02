Barcelona vs Atlético de Madrid: Hansi Flick apela a la fe para una remontada histórica

El FC Barcelona afronta este martes uno de los mayores desafíos de la temporada: remontar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El técnico alemán Hansi Flick fue claro en la previa:
Hansi Flick pide fe e intensidad para remontar el 4-0 ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey. El Barça se encomienda a Lamine Yamal y al apoyo del Camp Nou
El FC Barcelona afronta este martes uno de los mayores desafíos de la temporada: remontar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El técnico alemán Hansi Flick fue claro en la previa:
“Queremos hacer posible lo imposible”.
El objetivo es tan ambicioso como evidente: marcar al menos cuatro goles y mantener la portería a cero para forzar la prórroga o lograr el pase directo a la final.
El entrenador azulgrana apeló a la fe colectiva y a la mentalidad competitiva:
Jugar con intensidad
No dar un balón por perdido
Presionar sin descanso
Ganar los duelos individuales
Evitar transiciones del Atlético
“No nos rendimos aunque no va a ser fácil”, aseguró Flick, quien vive por primera vez en su carrera una situación de remontada tan extrema.
El alemán también subrayó la importancia del apoyo en el Camp Nou, que contará con una minigrada de animación para potenciar la conexión equipo-afición en un estadio aún condicionado por las obras.
Si el barcelonismo cree, en gran parte es por el momento espectacular de Lamine Yamal.
El joven talento viene de firmar su primer hat-trick en el Camp Nou y atraviesa su mejor racha del curso. Tras superar problemas físicos de pubalgia y reducir su exposición mediática, el extremo ha recuperado frescura, explosividad y confianza.
Su mensaje en redes resume el espíritu del vestuario:
“1% de posibilidades, 99% de fe”.
Una frase que inevitablemente recuerda a la mítica remontada ante el PSG en 2017, aunque Flick evitó mirar al pasado: “Solo hablo del aquí y ahora”.
El Barça no contará con:
Robert Lewandowski (fractura en la órbita del ojo)
Gavi
Eric Garcia
Andreas Christensen
La ausencia de Lewandowski obligará a que Ferran Torres asuma protagonismo ofensivo.
Para Flick, las bajas no son excusas sino oportunidades: “Es el momento para que otros muestren su calidad”.
Flick insistió en la importancia de no obsesionarse con el segundo gol antes de lograr el primero. El mensaje es claro:
Marcar dos goles en cada parte
Jugar con inteligencia
Competir con hambre
El técnico realizó ajustes tácticos en partidos recientes que reforzaron la presión alta y la agresividad ofensiva. Ante el Atlético, el equipo necesitará precisión máxima y concentración total.
Remontar un 4-0 ante un equipo de la solidez del Atlético parece una misión titánica. Sin embargo, el Barça se aferra a:
El talento diferencial de Lamine Yamal
La energía del Camp Nou
La mentalidad que intenta implantar Flick
La necesidad competitiva del club
Si lo consigue, no será solo una clasificación a la final. Será la confirmación de que el proyecto de Flick ha devuelto al equipo la fe competitiva que parecía perdida en temporadas recientes.