viernes 6  de  marzo 2026
Fútbol

Real Madrid vence al Celta con gol agónico de Valverde y presiona al Barcelona en LaLiga

El Real Madrid vence 2-1 al Celta de Vigo con gol de Fede Valverde en el descuento y se coloca a un punto del Barcelona en la jornada 27 de LaLiga

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026.&nbsp;

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026. 

Miguel RIOPA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid consiguió una victoria dramática por 2-1 ante el Celta de Vigo este viernes en Balaídos, gracias a un gol de Federico Valverde en el tiempo añadido que abrió la 27ª jornada de LaLiga.

Cuando el empate parecía inevitable, el centrocampista uruguayo apareció en el minuto 90+5 para darle tres puntos vitales al conjunto blanco, que necesitaba reaccionar tras sus recientes tropiezos en el campeonato.

Lee además
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (izq.), reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026. 
Fútbol

La UEFA sanciona al Real Madrid por comportamiento racista de un aficionado en el Santiago Bernabéu
El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, bebe durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026. 
Fútbol

Álvaro Arbeloa: “Mientras matemáticamente podamos luchar, el Real Madrid lo hará”

Tchouaméni adelantó al Madrid y Borja Iglesias empató

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa comenzó bien el encuentro y tomó ventaja temprano.

El francés Aurélien Tchouaméni abrió el marcador en el minuto 11, aprovechando una jugada ofensiva que permitió al Real Madrid ponerse por delante en el estadio de Balaídos.

Sin embargo, el conjunto gallego reaccionó rápidamente y logró el empate en el minuto 25, cuando Borja Iglesias batió al arquero madridista para igualar el encuentro.

A partir de ese momento el partido se volvió más equilibrado, con ocasiones para ambos equipos.

Valverde rescata tres puntos clave

El empate parecía definitivo hasta que apareció Valverde en el descuento.

El mediocampista conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la red en el 90+5, desatando la celebración del Real Madrid y asegurando una victoria crucial en la lucha por el título.

Con este resultado, el conjunto blanco alcanza 63 puntos y se coloca a solo uno del líder FC Barcelona, que deberá enfrentar un complicado partido ante el Athletic Club en San Mamés.

Un triunfo clave pese a las bajas

El Real Madrid afrontó el encuentro con hasta diez bajas entre lesionados y sancionados, incluyendo a su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema físico.

Por eso, la victoria cobra aún mayor valor para el equipo blanco, que necesitaba reaccionar tras las recientes derrotas ante Osasuna y Getafe.

El foco ahora está en la Champions League

Tras este triunfo en LaLiga, el Real Madrid ya comienza a pensar en su próximo gran desafío: los octavos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto madridista se medirá al poderoso Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, en una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas del torneo.

Temas
Te puede interesar

Rodrygo sufre una grave lesión y se perderá el Mundial con Brasil

Getafe sorprende al Real Madrid con golazo del uruguayo Satriano

Aseguran que no está prevista una operación de Kylian Mbappé "en este momento"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

Aaron Judge, capitán del EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy viernes 6 de marzo

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión. 
CINE

Papeletas anónimas revelan posibles ganadores de los Óscar

Te puede interesar

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Columnas de humo se elevan sobre la zona afectada, visibles desde varias comunidades del norte de Miami-Dade y el sur de Broward.
INCENDIO INDUSTRIAL

Bomberos mantienen operativo por fuego de gran magnitud en almacén de Miami Gardens

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
ACUERDOS

EEUU autoriza a sus empresas a explotar y comercializar el oro de Venezuela

Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

La cantante y percusionista cubana Brenda Navarrete. 
MÚSICA

Brenda Navarrete: "Me enamoré de los tambores"