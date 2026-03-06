Real Madrid vence al Celta con gol agónico de Valverde y presiona al Barcelona en LaLiga

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026.

El Real Madrid consiguió una victoria dramática por 2-1 ante el Celta de Vigo este viernes en Balaídos, gracias a un gol de Federico Valverde en el tiempo añadido que abrió la 27ª jornada de LaLiga.

Cuando el empate parecía inevitable, el centrocampista uruguayo apareció en el minuto 90+5 para darle tres puntos vitales al conjunto blanco, que necesitaba reaccionar tras sus recientes tropiezos en el campeonato.

Tchouaméni adelantó al Madrid y Borja Iglesias empató

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa comenzó bien el encuentro y tomó ventaja temprano.

El francés Aurélien Tchouaméni abrió el marcador en el minuto 11, aprovechando una jugada ofensiva que permitió al Real Madrid ponerse por delante en el estadio de Balaídos.

Sin embargo, el conjunto gallego reaccionó rápidamente y logró el empate en el minuto 25, cuando Borja Iglesias batió al arquero madridista para igualar el encuentro.

A partir de ese momento el partido se volvió más equilibrado, con ocasiones para ambos equipos.

Valverde rescata tres puntos clave

El empate parecía definitivo hasta que apareció Valverde en el descuento.

El mediocampista conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la red en el 90+5, desatando la celebración del Real Madrid y asegurando una victoria crucial en la lucha por el título.

Con este resultado, el conjunto blanco alcanza 63 puntos y se coloca a solo uno del líder FC Barcelona, que deberá enfrentar un complicado partido ante el Athletic Club en San Mamés.

Un triunfo clave pese a las bajas

El Real Madrid afrontó el encuentro con hasta diez bajas entre lesionados y sancionados, incluyendo a su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema físico.

Por eso, la victoria cobra aún mayor valor para el equipo blanco, que necesitaba reaccionar tras las recientes derrotas ante Osasuna y Getafe.

El foco ahora está en la Champions League

Tras este triunfo en LaLiga, el Real Madrid ya comienza a pensar en su próximo gran desafío: los octavos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto madridista se medirá al poderoso Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, en una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas del torneo.