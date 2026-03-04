miércoles 4  de  marzo 2026
Atlético de Madrid resiste ante el Barcelona y avanza a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid perdió 3-0 ante el Barcelona pero avanzó a la final de la Copa del Rey gracias al 4-0 de la ida. Marc Bernal y Raphinha marcaron para los culés

El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, se encuentra en el campo al final del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 3 de marzo de 2026. 

Josep LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Atlético de Madrid logró el objetivo pese a sufrir en el Camp Nou. El equipo dirigido por Diego Simeone cayó 3-0 ante el FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, pero avanzó a la final gracias al contundente 4-0 conseguido en el partido de ida en el Metropolitano.

El conjunto azulgrana se quedó a un solo gol de completar una remontada histórica en un partido que mantuvo la tensión hasta los minutos finales.

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.
Barcelona vs Atlético de Madrid: Hansi Flick apela a la fe para una remontada histórica
La cantante  Lucrecia y los premiados en la edición 2025 de los Premios Alegría de Vivir, en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona, España. 
Premios Alegría de Vivir reconocidos como el evento más inspirador en Barcelona

Bernal y Raphinha ilusionaron al Barcelona

El Barcelona salió decidido a buscar la hazaña desde el primer minuto y encontró recompensa a los 29 minutos cuando Marc Bernal abrió el marcador tras una gran jugada por banda de Lamine Yamal, que asistió dentro del área para el 1-0.

La presión del equipo dirigido por Hansi Flick continuó durante toda la primera parte. Cerca del descanso, una combinación rápida en la frontal terminó con una falta sobre Pedri dentro del área y el brasileño Raphinha convirtió el penal en el 2-0 al minuto 45+4, encendiendo aún más la ilusión de los aficionados culés.

A pesar del dominio del Barcelona, el Atlético logró sostener el resultado antes del descanso.

Resistencia del Atlético en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el Barcelona siguió atacando en busca del cuarto gol que llevara la serie al límite. Sin embargo, el portero argentino Juan Musso, habitual suplente de Jan Oblak en LaLiga, respondió con intervenciones clave que mantuvieron con vida al conjunto rojiblanco.

La tensión aumentó cuando Marc Bernal volvió a marcar al minuto 72, tras rematar dentro del área un centro de João Cancelo, poniendo el 3-0 en el marcador y dejando al Barcelona a solo un gol de igualar la eliminatoria.

Con más de 20 minutos por delante, el Barça volcó todo su ataque. Incluso el central Ronald Araújo se sumó como delantero improvisado para intentar completar la remontada.

Simeone celebra el pase a la final

A pesar del asedio final, el Atlético resistió y aseguró su clasificación a la final del torneo.

“Estamos en la final, eso es lo importante. Sabíamos que se podía complicar porque ellos son uno de los mejores equipos del mundo”, afirmó el arquero Juan Musso tras el partido.

Por su parte, Simeone reconoció las dificultades del encuentro.

“Sabíamos que podíamos sufrir. No pudimos jugar el partido que queríamos, pero es un paso importantísimo. Nuestra gente necesitaba una final”, explicó el técnico argentino.

El Atlético espera rival en Sevilla

La final de la Copa del Rey se disputará el 18 de abril en Sevilla, donde el Atlético buscará conquistar el título por primera vez desde 2013.

El rival saldrá del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, cuya semifinal se resolverá este miércoles con ventaja 1-0 para la Real Sociedad tras el partido de ida.

Después de resistir la presión del Barcelona en el Camp Nou, el Atlético de Madrid vuelve a una final copera tres años después con la esperanza de levantar nuevamente el trofeo.

