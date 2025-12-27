Miami se ratifica como un lugar mágico para las grandes citas del deporte global

Eetu Luostarinen, número 27 de los Florida Panthers, celebra con la Copa Stanley tras ganar el sexto partido de las Finales de la Copa Stanley 2025

El Inter Miami y los Panthers de Florida sacaron la cara por el deporte del sur de la Florida el 2025 y se coronaron campeones en sensacionales actuaciones.

Por otro lado, el área de Miami se ratificó como un escenario ideal para los grandes acontecimientos deportivos del año, con jornadas memorables en el estreno del nuevo formato del Mundial FIFA de Clubes, el Grand Prix de F1 de Miami y el Miami Open.

En ese sentido, el Hard Rock Stadium tuvo un protagonismo especial al ser la sede del Mundial de Clubes, el Mundial de F1 y del llamado quinto Grand Slam de tenis.

Los otros tres equipos profesionales de Miami, los Dolphins, el Heat y los Marlins se quedaron en el camino para desilusión de los aficionados locales.

La gloria más deseada

Con una faena genial de su astro máximo Lionel Messi finalmente el Inter Miami logró su primer título de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps de Vancoucer, en el choque decisivo en el Chase Stadium en Fort Lauderdale.

Messi apareció cuando los Whitecaps estaban a punto de torcer el brazo a los rosanegros. El argentino frotó la lámpara y le dio la copa que tanto ansiaban los dueños de club David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas.

Ese partido marcó el retiro del fútbol de dos figuras legendarias: los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes desde el 2023 se unieron al equipo para acompañar a Messi en este proyecto. El astro tiene contrato hasta el 2028 con el Inter Miami, que el próximo año inaugurará su nuevo estadio.

Por otro lado, el club surfloridano adquirió de manera definitiva el pase del campeón mundial argentine Rodrigo de Paul y ahora el Inter Miami busca un nuevo socio para Messi.

Mientras, los Panthers conquistaron su segundo título consecutivo al vencer 4-2 en la serie final a los Oilers de Edmonton.

Fue la primera vez que un equipo surfloridano se coronaba campeón de manera seguida desde que el Heat lo logró el 2012-13 con su famoso Big Three de LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade.

La gerencia de los Panthers tuvo la sabiduría de extender los contratos a tres figuras, que iban a quedar libres: Sam Bennett, Brad Marchand y Aaron Ekblad.

Con ellos pretende formar una dinastía y reinar durante el resto de la década.

El Heat superó el divorcio con su astro Jimmy Butler y se metió en los playoffs de la NBA, pero fue barrido en primera ronda por los Cavaliers de Cleveland. Ahora tiene un nuevo estilo basado en la velocidad y en nuevas figuras como Norman Powell.

Los Dolphins volvieron a ser eliminados de los playoffs y tomaron la decisión de sentar a su quarterback Tua Tagovailoa, a quien firmaron por 212,4 millones de dólares y cuatro años en agosto pasado. Echaron a su gerente general Chris Grier y buscan encontrar la fórmula del éxito, que le ha sido esquiva en el nuevo siglo.

Los Marlins, por su lado, mejoraron. Terminaron terceros en su división con un récord 79-83, pero no alcanzaron la postemporada.

Impacto universal

El Mundial de Clubes fue un éxito total en Estados Unidos y más de 2,5 millones de personas pagaron sus boletos para ver los partidos en las 11 sedes.

Inter Miami avanzó hasta octavos de final y fue el cuarto equipo que atrajo más espectadores con 51.208.

Por otro lado, el australiano Oscar Piastri conquistó el Grand Prix de F1 de Miami, que en los tres días de carrera atrajo a más de 275.000 aficionados. El británico Lando Norris quedó segundo, pero luego se coronaría campeón del mundo. Destronó a Max Verstappen por 423 a 421 puntos.

Mientras, el checo Jakub Mensik frustró el título 100 de su ídolo Novak Djokovic y se consagró campeón del Miami Open. Aryna Sabalenka se llevó la corona de damas al superar 7-5, 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula.

El 2025 fue un año magnífico a nivel internacional para el sur de la Florida, un gran anticipo para el año del Mundial de fútbol.