Michael Carrick es finalmente el elegido para salvar al Manchester United

El entrenador inglés del Middlesbrough, Michael Carrick, reacciona durante el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa entre el Middlesbrough y el Chelsea en el Riverside Stadium en Middlesbrough, noreste de Inglaterra, el 9 de enero de 2024. Ahora es el nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United ha alcanzado un acuerdo en principio para que Michael Carrick se convierta en el nuevo entrenador interino del primer equipo hasta el final de la temporada, tras la destitución de Rubén Amorim, según confirmó una fuente del club este martes.

El exjugador de los “Red Devils” y exentrenador del Middlesbrough afrontará un reto inmediato de máxima exigencia: su debut será nada menos que el derbi de Manchester ante el City, segundo clasificado de la Premier League , este sábado en Old Trafford.

Un United en crisis

Carrick hereda a un Manchester United en uno de los momentos más complicados de los últimos años. El equipo se encuentra séptimo en la Premier League, a 17 puntos del líder Arsenal, y ya está eliminado de la FA Cup y la Copa de la Liga, lo que deja al club ante su temporada más corta desde 1914-15, con solo 40 partidos disputados.

La reciente eliminación en la FA Cup, tras caer 2-1 en casa ante el Brighton & Hove Albion, fue uno de los golpes definitivos para la salida de Amorim.

Tras su despido, el club había puesto de forma provisional al exjugador Darren Fletcher, entrenador del equipo sub-18, pero el United no logró ganar bajo su mando, con un empate 2-2 frente al Burnley y otra actuación decepcionante.

Un regreso a casa

Este será el segundo periodo de Carrick como técnico interino del United, tras haber ocupado el cargo en 2021 después de la salida de Ole Gunnar Solskjaer. En esta ocasión, los medios británicos señalaron que tanto Carrick como el propio Solskjaer estaban en la carrera por el puesto.

Carrick cuenta con un enorme prestigio dentro del club. Como jugador disputó 464 partidos con el Manchester United, conquistando cinco títulos de la Premier League y una Liga de Campeones, siendo una de las piezas clave del mediocampo en la era más exitosa del club.

Su etapa en el Middlesbrough

Como entrenador, Carrick dirigió al Middlesbrough en el Championship con resultados irregulares. Llegó en octubre de 2022 cuando el equipo estaba en el puesto 21, y logró una notable remontada que los llevó al cuarto lugar y a los playoffs en su primera temporada. Además, alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga en la campaña siguiente.

Sin embargo, el Middlesbrough no consiguió el ascenso y terminó octavo y décimo en sus dos últimas temporadas, lo que provocó su despido en junio del año pasado.

Ahora, Carrick tendrá la misión de estabilizar al Manchester United, devolver la competitividad al equipo y cerrar la temporada con dignidad en medio de una de las crisis más profundas de la era moderna del club.