Con una exhibición de Lamine Yamal, el Barcelona aplasta al Villarreal

El atacante español Lamine Yamal marcó tres de los cuatro goles del Barcelona este sábado, en un duelo que le permitió al club alejarse en la cima de LaLiga

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista Fermín López (nº 16) y el atacante Marcus Rashford (nº 14) durante un partido de LaLiga contra el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, el 2 de noviembre de 2025.

MANAURE QUINTERO / AFP

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Con un triplete de su estrella Lamine Yamal, el FC Barcelona, defensor del título y líder de LaLiga, consiguió un triunfo importante (4-1) sobre el Villarreal, tercer clasificado, este sábado en el duelo estelar de la 26ª jornada del campeonato español.

Gracias a este triunfo en el Camp Nou, el Barça se distancia provisionalmente con cuatro puntos más que el Real Madrid, segundo y que el lunes se enfrentará a su vecino Getafe (13º).

Yamal encarriló ya la victoria azulgrana con sus tantos en el 28' y el 37', aunque en el inicio de la segunda mitad el senegalés Pape Gueye acortó para el "Submarino Amarillo".

Fue de nuevo el prodigio español de 18 años el que puso distancias en el marcador, firmando en el 69' su tercer gol de la tarde y su primer hat-trick en categoría profesional, antes de que el veterano artillero polaco Robert Lewandowski pusiera el 4-1 definitivo ya en el tiempo de descuento (90+1).

El primer triplete de Yamal llegó a sus 18 años y 230 días; es decir, un año antes que cuando lo consiguió su ídolo Lionel Messi.

Según la empresa estadística Opta, Yamal se convierte en el jugador más joven en firmar tres tantos en un mismo partido de la Liga española en el siglo XXI.

Pubalgia superada

"El rival es muy bueno, por algo está en el tercer puesto. Estoy muy feliz sobre todo por la victoria y también por mis tres goles", declaró el joven internacional español a la televisión Movistar.

Su primera diana fue con la zurda, aprovechando una pérdida de balón de Gueye y la segunda fue cruzando directo a la escuadra rival.

El tercer gol, de gran importancia para evitar que el Villarreal creyera en la remontada, fue con asistencia de Pedri, que había entrado en el partido diez minutos antes.

Yamal, en su gran tarde en el coliseo catalán, fue ovacionado al salir del campo, confirmando que está en plena forma después de los dolores en el pubis que marcaron su inicio de temporada.

"Creo que esa pubalgia está olvidada. Antes no me encontraba bien, no jugaba feliz. Pero desde hace más de una semana estoy mejor y soy feliz jugando", apuntó el protagonista del día en el fútbol español.

Esta exhibición de fuerza llega para el Barça en un momento crucial de la temporada, antes de una dificilísima "Operación Remontada" el martes de la nueva semana en semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, frente al que debe levantar una desventaja de cuatro tantos, y antes de dos desplazamientos delicados, a Bilbao en Liga y a Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

La victoria de este sábado confirma la recuperación del Barça, una semana después del triunfo ante el Levante, que pasó entonces la página de dos derrotas preocupantes (Atlético en Copa, Girona en Liga) a mediados de este mes.

El Athletic, solo un punto

En el primer partido del sábado, el Athletic (8º, 35 puntos), que sigue privado de su estrella Nico Williams por un problema físico, tuvo que conformarse con un empate (1-1) en el campo del Rayo Vallecano (14º, 27 puntos).

La 26ª jornada española continúa con el desplazamiento de la Real Sociedad (10ª) al campo del Mallorca (18º), antes de que el Atlético de Madrid (4º) busque volver al podio con su visita al colista Oviedo (20º).

El Atlético tiene 48 puntos y está a tres unidades del Villarreal, al que puede superar por una mejor diferencia de goles.

FUENTE: AFP

