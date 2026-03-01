Entrenador del Real Madrid rechaza poner fecha a la reaparición de Mbappé

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.

MADRID.- El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa , rechazó este domingo en conferencia de prensa poner fecha al regreso del delantero francés Kylian Mbappé , de baja por molestias en la rodilla izquierda, limitándose a decir que "volverá cuando esté al 100%".

Preguntado por la situación de Mbappé en la víspera del partido liguero contra el Getafe , Arbeloa respondió: "Tenemos muy claro lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100% cuando se encuentre totalmente recuperado".

"Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá", insistió al ser repreguntado por el francés.

Mbappé sufre "un dolor persistente" en la rodilla izquierda desde hace semanas, según pudo confirmar la AFP por diversas fuentes y el pasado miércoles no jugó el partido de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Real Madrid eliminó al Benfica.

El capitán de la selección francesa sufrió una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda a finales de 2025 y no pudo jugar el primer partido del año contra el Betis, pero reapareció diez días después.

Milan se consolida en la segunda plaza

Con goles en el tramo final de Stranhija Pavlovic y Rafael Leao, el Milan se llevó la victoria por 2-0 en su visita a la Cremonese y suma tres puntos que le permiten consolidarse en la segunda posición de la Serie A.

Tras un partido muy pobre de los "rossoneri", Pavlovic adelantó a los visitantes con un remate con el hombro en el minuto 89 y sentenció Leao en el añadido (90+4').

Pese a los tres puntos sumados, el Milan sigue lejos de su gran rival Inter, que lidera la clasificación con 10 puntos de ventaja, luego de la victoria de los "nerazzuri" el sábado ante el Génova por 2-0, aunque el derbi de la capital lombarda del próximo fin de semana podría dar algo de suspenso al tramo final de la temporada.

FUENTE: AFP