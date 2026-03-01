domingo 1  de  marzo 2026
FÚTBOL

Entrenador del Real Madrid rechaza poner fecha a la reaparición de Mbappé

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, señaló que "ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, rechazó este domingo en conferencia de prensa poner fecha al regreso del delantero francés Kylian Mbappé, de baja por molestias en la rodilla izquierda, limitándose a decir que "volverá cuando esté al 100%".

Preguntado por la situación de Mbappé en la víspera del partido liguero contra el Getafe, Arbeloa respondió: "Tenemos muy claro lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100% cuando se encuentre totalmente recuperado".

Lee además
El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. 
Fútbol

José Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después… pero sancionado y lejos del banquillo ante el Real Madrid
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.
FÚTBOL

Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

"Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá", insistió al ser repreguntado por el francés.

Embed

Mbappé sufre "un dolor persistente" en la rodilla izquierda desde hace semanas, según pudo confirmar la AFP por diversas fuentes y el pasado miércoles no jugó el partido de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Real Madrid eliminó al Benfica.

El capitán de la selección francesa sufrió una lesión en el ligamento externo de la rodilla izquierda a finales de 2025 y no pudo jugar el primer partido del año contra el Betis, pero reapareció diez días después.

Milan se consolida en la segunda plaza

Con goles en el tramo final de Stranhija Pavlovic y Rafael Leao, el Milan se llevó la victoria por 2-0 en su visita a la Cremonese y suma tres puntos que le permiten consolidarse en la segunda posición de la Serie A.

Tras un partido muy pobre de los "rossoneri", Pavlovic adelantó a los visitantes con un remate con el hombro en el minuto 89 y sentenció Leao en el añadido (90+4').

Pese a los tres puntos sumados, el Milan sigue lejos de su gran rival Inter, que lidera la clasificación con 10 puntos de ventaja, luego de la victoria de los "nerazzuri" el sábado ante el Génova por 2-0, aunque el derbi de la capital lombarda del próximo fin de semana podría dar algo de suspenso al tramo final de la temporada.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kylian Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por lesión de rodilla y enciende las alarmas en el Real Madrid

Real Madrid sigue adelante con "una victoria para todos los que están contra el racismo"

Con una exhibición de Lamine Yamal, el Barcelona aplasta al Villarreal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?
TERRORISMO

¿Quién era Alí Jamenei, el dictador de Irán que acaparó el poder en el país desde 1989?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MUNDO

Trump anuncia que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y se muestra dispuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

El FBI dice que tiroteo en Austin podría ser un "acto de terrorismo"; tres muertos y 14 heridos