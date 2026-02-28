sábado 28  de  febrero 2026
FÚTBOL

Estas son las nuevas reglas para luchar contra la pérdida de tiempo en el fútbol

Con el Mundial 2026 también llegarán reglas para minimizar las pérdidas de tiempo durante los saques de puerta y de banda o cuando se finjan lesiones

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, encara al defensor del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, durante un partido entre ambos clubes, el 9 de marzo de 2025.

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, encara al defensor del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, durante un partido entre ambos clubes, el 9 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- A partir del Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio) se introducirán medidas para minimizar las pérdidas de tiempo durante los saques de puerta y de banda o cuando se sospeche que los jugadores están fingiendo lesiones, anunció este sábado la IFAB, el organismo garante de las reglas del fútbol.

Una de ellas consiste en sancionar a un jugador que retrase "deliberadamente" un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al rival).

Lee además
La presidenta de México, Claudia Scheimbaun, habla durante un evento, el 17 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para que Guadalajara sea sede del Mundial
Compañías de seguridad como Ruhe Security se preparan para alquilar autos blindados para fanáticos VIP en México durante el Mundial de 2026.
FÚTBOL

Responsables de seguridad del Mundial 2026 advierten de retrasos en financiación

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará "una cuenta atrás visual de cinco segundos" al término de la cual se aplicará la sanción.

Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

AFP__20260124__93VP4DW__v2__MidRes__TopshotFblEngPrManCityWolves
El delantero egipcio del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es felicitado por sus compa&ntilde;eros de equipo despu&eacute;s de anotar el primer gol durante el partido de f&uacute;tbol de la Premier League inglesa entre su club y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026.

El delantero egipcio del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026.

Otra medida anunciada, esta vez para limitar las simulaciones de lesión: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, este debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Por último, un jugador sustituido dispone de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar.

El objetivo de estas medidas es "dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo", según un comunicado publicado por la instancia al término de la asamblea general anual de la IFAB.

Se amplía el uso del VAR

El organismo también ha ampliado las posibilidades de recurrir al videoarbitraje (VAR), especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador o después de un córner polémico.

Por último, la IFAB anunció un período de reflexión para saber cómo reaccionar ante dos hechos ocurridos recientemente: cuando los jugadores "deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego" para protestar contra una decisión arbitral y cuando "los jugadores se tapan la boca" durante una disputa verbal.

El primer incidente se produjo durante la última final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos, en enero.

El segundo, más reciente, en la ida de una eliminatoria de la Liga de Campeones la semana pasada.

El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, denunció que el delantero del Benfica, Gianluca Prestianni, le llamó "mono", pero el argentino se tapó la boca con la camiseta, por lo que no se tienen imágenes del supuesto insulto racista.

La UEFA, no obstante, suspendió cautelarmente a Prestianni, que no pudo jugar la vuelta el pasado miércoles en Madrid, donde su equipo fue eliminado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Violencia del narco y Mundial 2026: dudas sobre Guadalajara tras la muerte del líder del CJNG

Portugal de Cristiano Ronaldo hace oficial un partido amistoso contra Chile antes del Mundial

Infantino respalda a México pese a la violencia: FIFA mantiene confianza total rumbo al Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Jameneí y llama llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Personal de seguridad talibán vigila a lo largo de una carretera en Kandahar el 27 de febrero de 2026, después de los tiroteos transfronterizos ocurridos durante la noche entre Afganistán y Pakistán.
Investigación

Suspenden al superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, tras allanamiento del FBI

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.
ACCIDENTE

Al menos 22 muertos, seis heridos y vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.
Conflicto bélico

Israel informa haber ultimado a "varias figuras esenciales" del régimen iraní

Te puede interesar

el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Jameneí y llama llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. 
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
MODERNIZACIÓN

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia ambiciosa expansión de Terminal D con 17 nuevas puertas de embarque

Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

El embajador Mike Hammer
EXCLUSIVA

Hammer llama a Europa a mirar hacia Cuba sin filtros románticos