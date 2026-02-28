sábado 28  de  febrero 2026
Harry Kane acerca al Bayern Múnich a un nuevo título en la Bundesliga

Con 63 puntos, el Bayern Múnich aventaja al Dortmund (52) por 11 unidades y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título

El defensa alemán del Dortmund, Niklas Suele (izq.), y el delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, disputan el balón durante un partido, el 12 de abril de 2025.

El defensa alemán del Dortmund, Niklas Suele (izq.), y el delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, disputan el balón durante un partido, el 12 de abril de 2025.

AFP / Alexandra BEIER
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DORTMUND.- Gracias a un nuevo doblete de su estrella Harry Kane y a un tanto de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich dio un gran golpe en la Bundesliga al imponerse 3-2 en su visita a su máximo rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker alemán de alta intensidad este sábado en la 24ª jornada.

Con 63 puntos, el Bayern aventaja ahora al Dortmund (52), segundo, por 11 unidades y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón de Alemania.

"Tenemos una ventaja de 11 puntos. Hemos marcado 88 goles. ¿Por qué deberíamos detenernos ahora? Hay que seguir adelante", afirmó el técnico belga del Bayern, Vincent Kompany.

La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue, además, en liza en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la Liga de Campeones europea (clasificado a octavos de final).

La semana ha sido catastrófica para el Dortmund, que el miércoles había desperdiciado una ventaja de 2-0 de la ida del playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones europea al caer 4-1 en la vuelta en el campo del Atalanta italiano.

Ese equipo de Bérgamo será precisamente el rival en octavos del Bayern, que no necesitó jugar el playoff, ya que había sellado su boleto como uno de los integrantes del Top 8 de la fase regular del máximo torneo europeo.

Treinta goles

En el partido de este sábado en el Westfalenstadion, el Dortmund se adelantó gracias a su defensa central Nico Schlotterbeck, en el 26', pero todo cambió en la segunda mitad.

Kane igualó en el 54', concluyendo con instinto de "killer" del área una acción de Kimmich y Serge Gnabry, y luego el astro inglés transformó un penal (70').

El ex del Tottenham firmó así su cuarto doblete consecutivo en la Bundesliga y sus tantos 29º y 30º de esta temporada liguera, aproximándose a 11 dianas del récord del polaco Robert Lewandowski, que firmó 41 con el Bayern en la campaña 2020-2021.

En los últimos diez minutos, el Dortmund trató de evitar la derrota cuando Daniel Svensson igualó 2-2 en el 83', con una volea, pero cuatro minutos más tarde Kimmich, con un golpeo con la zurda directo a la escuadra de la portería de Gregor Kobel, puso el 3-2 definitivo para los visitantes, que empiezan ya a calcular cuándo podrán ser matemáticamente campeones.

"Ha sido una buena publicidad para la Bundesliga. Hubo intensidad, goles y dos equipos con ganas de ir al ataque", estimó Kompany en declaraciones a la televisión Sky.

FUENTE: AFP

