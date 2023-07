Hay comentarios que indican que el hogar no es donde precisamente naces, sino donde eres feliz. Miguel Cabrera nació en Venezuela, pero Miami lo adoptó cuando era un joven jugador, que no sabía lo grande que se convertiría en el béisbol .

El venezolano otorgó una rueda de prensa, antes de iniciar la noche especial que los Marlins de Miami le tienen pautada al "Tigre Mayor" y no pudo esconder su emoción de estar en la ciudad donde todo comenzó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMLB%2Fstatus%2F1684986769811353606%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false .@MiguelCabrera will suit up against his original team for the last time this weekend. #MarlinsMiggy pic.twitter.com/zxji2GQha7 — MLB (@MLB) July 28, 2023

“Emocionado porque aquí es donde empecé. Miami me firmó en 1999 y fue donde me dieron la oportunidad de llegar a grandes ligas", destacó un sonriente, pero al mismo tiempo nostálgico Cabrera. "Estar jugando aquí en mi ultimo año es una sensación muy bonita".

Miami fue parte importante en la carrera de Cabrera. Le otorgó el voto de confianza cuando lo firmó, luego cuando debutó y él respondió con un anillo de campeón, en el que fue parte importante de la ofensiva.

“Tuve mucha suerte de jugar en Grandes Ligas y ganarlo en el primer año. A medida que iba jugando los playoffs y jugando los juegos importantes me llenaron de mucha experiencia", contó el pelotero de 40 años de edad.

Obviamente, son muchas las vivencias que pudiera contar Miguel Cabrera en 20 años de carrera, así como resumir los cinco que pasó en los Marlins. Sin embargo, el ganador de la Triple Corona ofensiva, eligió sus tres momentos más significativos por su paso en Florida.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLasMayores%2Fstatus%2F1684968714381197312%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¡Una LEYENDA visita por última vez su primera casa, Miami! pic.twitter.com/5fp8qDjFcR — LasMayores (@LasMayores) July 28, 2023

"Primero cuando recibí el llamado en el lineup. El segundo cuando jugué aquí que estaba lloviendo. El tercero el jonrón para dejar en el terreno a Tampa Bay. Me echaban mucha broma los muchachos. Me dicen que estaba flaquito, pero claro, en ese tiempo era un jugador que venía de las menores (Risas)", recordó Cabrera, quien disparó 12 bombazos en su primera temporada.

Su cambio a los Tigres de Detroit le causó sorpresa. No lo esperaba y se lo cuestionó a la directiva de los Marlins, pero entendió que todo era mejor para su carrera en la MLB.

"Cuando recibí la llamada, hice varias preguntas. Era apenas mi tercer año completo, porque no sabía si era tan joven, me cambiaban de equipo. Me dijeron que era lo mejor para mi, porque iba a un equipo que me haría crecer profesionalmente·, reveló Cabrera. "Cuando vi el lineup de Detroit me sorprendí y vi que sería bonita la experiencia, al ver varios venezolanos allí y fue así. Me hicieron estar como en casa".

Lo que faltó

En 20 años Miguel Cabrera logró muchos récords personales y también en equipo. Sin embargo, la Serie Mundial solo fue conseguida con los Marlins y eso le hubiese gustado poder repetirlo con los Tigres.

"Me faltó eso (Campeonato con Detroit), pero las cosas no se dieron", lamentó el venezolano con 508 cuadrangulares en la MLB.

También resaltó que ganar el Clásico Mundial de Béisbol quedará en su memoria para siempre.

miggyvzlña.jpg Miguel Cabrera apunta a primera para apelar un strike cantado sin éxito durante la primera entrada de un juego de segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol en 2017. AP/Alex Gallardo

"Me hubiese gustado ganar el Clásico Mundial, siempre lo recordaré y pensaré que me faltó como jugador", Miguel Cabrera. "Me hubiese gustado ganar el Clásico Mundial, siempre lo recordaré y pensaré que me faltó como jugador", Miguel Cabrera.

Le preguntaron en la rueda de prensa, si cambiaría la Serie Mundial por ese trofeo del Clásico Mundial con Venezuela, a lo que Cabrera respondió: "Es una pregunta muy difícil, pero creo que no lo cambiaría, porque el Clásico Mundial es un torneo, relativamente nuevo y la Serie Mundial es algo que está desde siempre y cuando eres un pelotero joven, siempre sueñas con ganar ese momento".

A seguir sus pasos

Así como Cabrera alcanzó, rompió e implantó sus propios récords, al dejar atrás a bateadores como Luis Aparicio, Tony Armas y Andrés Galarraga, él cree que sus números serán superados por alguien que ya está jugando hoy en día.

"Será (Ronald) Acuña", respondió sin titubear. "Si tú lo ves, sabes que sobrepasa a un nivel muy alto. Tuve la oportunidad de verlo jugar en Detroit y los batazos que dio me sorprendió. Da emoción, así como lo veo en (Juan) Soto. Está jugando una pelota muy bonita".

acuñavotos.jpg Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, batea un doble en el juego ante los Nacionales de Washington, el sábado 10 de junio de 2023. Es uno de los tres venezolanos que lideran los votos para el Juego de Estrellas de la MLB AP /Hakim Wright Sr.

No ocultó su asombro por el mejor bateador de los Marlins de Miami en la actualidad.

"(Luis) Arráez nos está callando la boca por su manera de batear y mecánica que tiene. Batear tantas veces cinco hits en un juego es algo muy grande, espero que lo siga haciendo, aunque no contra nosotros esta noche al menos (Risas)", aseguró.

Una última temporada que pudo ser más

El mismo Cabrera sabe que su "último baile" no es el que cualquier jugador quisiera. Un toletero que acostumbraba a soltar batazos a diestras y siniestra del campo, es hoy en día un bateador que luchar por embasarse. Eso no le quita lo difícil que es para los lanzadores retarlo, pero es consiente que pudo ser mejor.

"Hubiera querido batear más. Esperaba producir más, pero la edad es muy difícil estar al 100% todos los días", contó Miguel Cabrera, quien suma 3134 hits en la Gran Carpa, pero solo 46 en la actual zafra. "Ya entiendo lo que es jugar a este nivel a esta edad. Se que no es excusa, pero no fácil estar listo todos los días. A nivel emocional ha sido excelente cada juego que disfrutado".

Desde el momento en que se hace profesional un jugador, sabe que el último out tiene su momento, pero Cabrera comentó, que ese momento nunca lo esperaba, hasta que su cuerpo no pudo más.

Miguel cabrera.jpg Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit corre a primera durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Indios de Cleveland, el jueves 1 de abril de 2021, en Detroit AP / Carlos Osorio

"Deja mucho que hablar, cuando todo está bien todos te alaban y no se dan cuenta que escondes molestias. Pasar lesiones y no cuidarlas como debería, solo para seguir jugando, no digo que hay que rendirse porque yo pienso que nunca hay que rendirse, pero al pasar el tiempo uno debe escuchar al cuerpo, la consistencia se va y no respondes como antes. Uno no piensa en que llegue el retiro, pero la realidad es que tu cuerpo ya no es el mismo y sabes cuando hay que parar", profundizó el nacido en Maracay, estado Aragua.

Así como en cada ciudad a la que los Tigres de Detroit van a jugar, Miguel Cabrera es despedido con honores por cada equipo. Marlins de Miami lo honra con una noche especial en su nombre y cree que será la más emotiva de su "Tour de despedida".

"Si es muy emocionante que me hagan una despedida en Miami, pero solo disfruto cada momento y de cada una de las ciudades a las que he ido y me dieron su despedida", destacó.

"Cuando vienen compatriotas venezolanos a celebrar mi larga carrera en Grandes Ligas, es buenísimo contar con ellos que tomen parte de su tiempo para estos honores que me han hecho en cada despedida y guardas esas memorias por el resto de mi vida", concluyó el venezolano.