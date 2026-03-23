lunes 23  de  marzo 2026
Béisbol

Misterio con pitcher cubano: SoftBank Hawks no logra contactarlo tras el Clásico Mundial 2026

Liván Moinelo no ha regresado a Japón tras el Clásico Mundial 2026 y SoftBank Hawks no logra contactarlo. Crecen dudas entre crisis en Cuba y rumores de deserción

Liván Moinelo #89 del equipo de Cuba realiza un lanzamiento contra el equipo de Canadá en la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 11 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Liván Moinelo #89 del equipo de Cuba realiza un lanzamiento contra el equipo de Canadá en la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 11 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico. 

Al Bello/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El lanzador cubano Liván Moinelo mantiene en alerta al béisbol internacional. Tras su participación con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el zurdo no ha regresado a Japón y su equipo, los Fukuoka SoftBank Hawks, confirmó que no ha podido establecer contacto con él.

La situación ha generado preocupación dentro de la organización japonesa, que espera noticias de uno de sus jugadores más importantes en los últimos años.

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Figura en Japón y pieza clave en la NPB

Moinelo no es un jugador cualquiera. El zurdo viene de firmar una temporada histórica en la Liga del Pacífico de Japón, donde fue reconocido como:

MVP de la Liga del Pacífico

Uno de los lanzadores más dominantes de la Nippon Professional Baseball

Además, cuenta con un contrato vigente de cuatro años valorado en más de 26 millones de dólares, lo que aumenta la preocupación por su ausencia.

¿Deserción o problemas en Cuba?

El silencio en torno a Moinelo ha generado múltiples versiones. Algunos rumores apuntan a una posible deserción para buscar oportunidades en MLB, un camino que otros peloteros cubanos han tomado en el pasado.

Sin embargo, versiones más cercanas al entorno del jugador indican que el problema podría ser logístico.

Cuba atraviesa actualmente una profunda crisis energética, que ha provocado:

Escasez de combustible

Cancelaciones y retrasos en vuelos internacionales

Apagones constantes

Estas condiciones habrían dificultado la salida del lanzador de la isla tras el torneo.

No es un caso aislado

La situación de Moinelo no sería única. Otros peloteros cubanos que juegan en Japón también enfrentan complicaciones similares:

Raidel Martínez (Yomiuri Giants) tampoco ha podido regresar

Varios jugadores cubanos en la NPB presentan retrasos en su reincorporación

Esto refuerza la teoría de que el problema responde más a factores externos que a decisiones deportivas o contractuales.

SoftBank Hawks, en espera y bajo presión

Dentro de los Hawks crece la preocupación. La franquicia reconoce dificultades para comunicarse directamente con el jugador, mientras el calendario avanza y su ausencia comienza a impactar la planificación deportiva.

El equipo confía en que la situación se resuelva pronto, pero el silencio mantiene en vilo tanto a la organización como a la afición.

Un reflejo de la realidad del pelotero cubano

El caso de Moinelo vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los jugadores cubanos en el extranjero.

Entre compromisos profesionales millonarios y las dificultades estructurales de su país, muchos atletas quedan atrapados en situaciones complejas que escapan de su control.

Una historia abierta

Por ahora, el futuro inmediato de Liván Moinelo sigue siendo una incógnita. Mientras su equipo espera respuestas, el mundo del béisbol sigue atento a una historia que mezcla talento, incertidumbre y contexto social.

La expectativa es clara: que el zurdo pueda resolver su situación y volver al montículo, donde ha demostrado ser uno de los lanzadores más dominantes del béisbol internacional.

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