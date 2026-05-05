Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

MIAMI. - Autoridades del condado de Broward entregaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un ciudadano cubano con antecedentes por robo con allanamiento armado, tras su arresto más reciente por un hecho similar.

Se trata de Noslan Ruiz-Bernal, quien había sido condenado en 2014 por ese tipo de crimen poco después de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. En ese entonces cumplió poco más de un año en prisión antes de ser liberado.

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De acuerdo con la información difundida por ICE, Ruiz-Bernal fue arrestado nuevamente en Broward por un caso de robo con allanamiento armado, en una operación en la que participaron autoridades locales bajo el programa 287(g), un mecanismo de cooperación entre agencias locales y federales en materia migratoria.

Tras su detención, el condado de Broward acató la orden de retención migratoria emitida por ICE y procedió a transferirlo a custodia federal, en lugar de liberarlo nuevamente en la comunidad.

El programa 287(g) permite a determinadas agencias locales colaborar con autoridades federales en la identificación y procesamiento de personas detenidas que podrían enfrentar procedimientos migratorios. En el sur de Florida, este tipo de acuerdos ha sido utilizado como herramienta de coordinación en casos vinculados a hechos graves.

El caso ha sido presentado por autoridades federales como un ejemplo de cooperación entre niveles de gobierno en materia de seguridad pública, en un contexto donde estos mecanismos continúan generando debate en distintas jurisdicciones del país.

Más allá de la situación individual, lo ocurrido refleja cómo operan estos acuerdos en la práctica y el papel que desempeñan las autoridades locales en la ejecución de medidas migratorias cuando existen antecedentes penales.