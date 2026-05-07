Familia de cubano fallecido bajo custodia de ICE pide ayuda para cremarlo y repatriar sus cenizas

Familiares de inmigrante fallecido abogan por la caridad de la comunidad para repatriar sus restos.

MIAMI.– La familia del joven inmigrante cubano Aled Damian Carbonell Betancourt, fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), inició una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar 3.000 dólares destinados a la cremación de su cuerpo y el envío de sus cenizas a sus padres en Cuba.

Carbonell Betancourt murió el pasado 12 de abril de 2026 a los 27 años mientras permanecía detenido en el Centro Federal de Detención de Miami, según confirmaron las autoridades migratorias federales.

“Nuestra familia está desconsolada tras la repentina pérdida del primo de mi esposo, Aled Damian Carbonell Betancourt, quien falleció a los 27 años mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, señala el mensaje publicado por sus familiares en la campaña de recaudación.

Los allegados explicaron que atraviesan una situación económica difícil y que no cuentan con los recursos necesarios para asumir los gastos funerarios y el traslado de las cenizas a la isla.

“En este momento, estamos tratando de recaudar fondos para trasladar su cuerpo de la oficina del médico forense del condado a una funeraria, para que pueda ser cremado”, indicaron.

Añadieron que la cremación representa “la única manera” de devolverlo simbólicamente a sus padres, identificados como Yusmela Betancourt y Aled Carbonell, quienes permanecen en Cuba y no pueden viajar a Estados Unidos para despedirse de su hijo.

“Los costos son más de lo que nuestra familia puede manejar sola, y cada paso es urgente y abrumador. Cualquier donación, grande o pequeña, nos ayudará a traerlo a casa y a darles a sus padres el cierre que merecen”, expresaron en la plataforma GoFundMe.

ICE sobre la muerte del inmigrante cubano

De acuerdo con el reporte oficial de ICE, un oficial del Centro Federal de Detención encontró al joven en su celda “en lo que parecía ser un intento de suicidio”.

“El oficial solicitó de inmediato asistencia médica y el personal inició la reanimación cardiopulmonar. Los bomberos de Miami llegaron al centro y continuaron con las maniobras de reanimación”, señalaron las autoridades.

El informe agrega que, pese a los esfuerzos de emergencia, Carbonell Betancourt fue declarado muerto aproximadamente a las 7:31 a.m. por personal de rescate de Miami.

ICE indicó además que la causa oficial de la muerte continúa bajo investigación.

Historial migratorio y arresto

Según las autoridades federales, Carbonell Betancourt ingresó inicialmente a Estados Unidos el 30 de octubre de 2024. Fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que le emitió una Notificación para Comparecer por carecer de documentos migratorios válidos, tras lo cual fue liberado bajo parole.

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2025, fue arrestado por el cargo de resistirse a la autoridad con violencia y quedó bajo custodia de ICE en la cárcel del condado Miami-Dade.

El 11 de febrero de 2026 fue transferido formalmente a custodia migratoria federal mientras esperaba procedimientos de deportación ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Muertes bajo custodia de ICE alcanzan cifras récord

La muerte del joven cubano ocurre en medio de un aumento de fallecimientos de inmigrantes bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Según investigación del periódico The Guardian, en 2025 fallecieron 32 inmigrantes bajo custodia de ICE, una cifra que igualó el récord más alto registrado en 2004.

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