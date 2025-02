MLB despide a umpire por apostar

AFP / Kevin C. Cox

Hoberg negó haber apostado en el béisbol, y una investigación de MLB sobre su conducta no encontró pruebas de que haya realizado apuestas en juegos de Grandes Ligas ni de que haya tomado acciones para manipular resultados. Sin embargo, al compartir cuentas de apuestas deportivas legales con un jugador de póker profesional y amigo que sí apostó en el béisbol, y al obstruir la investigación de MLB mediante la eliminación de mensajes con dicha persona, la liga determinó que Hoberg no cumplió con los estándares de integridad del juego.

Picsart_23-10-19_15-38-56-505.jpg En esta foto del miércoles 22 de febrero de 2023, aparece una pelota de béisbol con el logotipo de las Grandes ligas, en Marple Township, Pennsylvania AP/Matt Slocum

MLB abrió la investigación el pasado febrero cuando se le alertó por la casa de apuestas, y Hoberg no arbitró la temporada pasada. Aunque las Grandes Ligas indicó que la investigación no descubrió evidencia de que Hoberg apostó personalmente en el béisbol o manipulaba juegos, el vicepresidente de operaciones de campo de MLB, Michael Hill, recomendó el 24 de mayo que Hoberg fuera despedido.

El alto mando de las Grandes Ligas apoya la decisión del despido

El comisionado Rob Manfred dijo el lunes que respaldaba la decisión de Hill. Entre los árbitros mejores calificados para juzgar la zona de strike, Hoberg puede solicitar su reincorporación no antes del entrenamiento de primavera de 2026.

“Asumo toda la responsabilidad por los errores de juicio que se describen en la declaración de hoy de la MLB. Esos errores siempre serán una fuente de vergüenza y bochorno para mí”, apuntó Hoberg.

“Los árbitros de las Grandes Ligas están sujetos a un alto estándar de conducta personal, y mi propia conducta no estuvo a la altura de ese estándar. Dicho esto, para ser claro, nunca he apostado y nunca apostaría en el béisbol de ninguna manera, forma o modo. Nunca he proporcionado, ni proporcionaría, información a nadie con el propósito de apostar. Defender la integridad del juego siempre ha sido de suma importancia para mí”, agregó el reconocido umpire.

En su comunicado, la MLB detalló los hallazgos de su investigación, así como los de un investigador neutral, incluida la información del testimonio de testigos y la revisión de diferentes registros electrónicos.