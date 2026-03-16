lunes 16  de  marzo 2026
Béisbol

MLB podría impedir que jugadores participen en Los Ángeles 2028

La participación de jugadores de MLB en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está en riesgo si un conflicto laboral entre la liga y el sindicato provoca un paro durante la temporada 2027

Aviones sobrevuelan el Dodger Stadium antes del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, el sábado 5 de octubre de 2024, en Los Ángeles.

Aviones sobrevuelan el Dodger Stadium antes del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, el sábado 5 de octubre de 2024, en Los Ángeles.

AP Foto/Ashley Landis
Por Pedro Felipe Hernández

La participación de peloteros de Grandes Ligas en el béisbol olímpico de Los Ángeles 2028 está en duda debido a las negociaciones laborales entre MLB y el sindicato de jugadores, que podrían derivar en un paro en 2027.

La posibilidad de ver a las estrellas de Major League Baseball (MLB) en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 podría verse frustrada si el conflicto laboral entre la liga y el sindicato de peloteros termina afectando la temporada 2027.

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El actual convenio colectivo entre MLB y la Major League Baseball Players Association (MLBPA) expira el 1 de diciembre de 2026, y las negociaciones para un nuevo acuerdo comenzarían entre abril y mayo de ese mismo año. Sin embargo, se espera que los propietarios decreten un lockout el 2 de diciembre de 2026 si no se alcanza un acuerdo.

Bruce Meyer, director interino del sindicato de jugadores, advirtió que un paro que provoque la cancelación de juegos en 2027 podría tener consecuencias directas sobre la participación de jugadores de Grandes Ligas en el torneo olímpico.

“Si no tenemos temporada en 2027, no vamos a jugar en los Juegos Olímpicos”, afirmó Meyer durante el Clásico Mundial de Béisbol.

El plan para el béisbol en Los Ángeles 2028

El béisbol regresará al programa olímpico en Los Ángeles 2028 con un torneo de seis selecciones, que se disputará en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio, coincidiendo con una pausa extendida del Juego de Estrellas de MLB.

Hasta ahora ya tienen su cupo asegurado:

Estados Unidos (anfitrión)

República Dominicana

Venezuela

Las otras tres plazas se definirán a través del torneo Premier12 de la WBSC y los campeonatos continentales, además de un clasificatorio final previsto para marzo de 2028.

Detalles aún por resolver

A pesar del interés de MLB en que sus jugadores participen en el evento, todavía quedan varios aspectos logísticos y financieros por definir entre la liga, el sindicato, el Comité Olímpico Internacional y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Entre los temas pendientes están el seguro para los jugadores, el transporte, la seguridad y el alojamiento durante el torneo.

Otro punto clave es el hospedaje, ya que los peloteros de Grandes Ligas, que durante la temporada regular viajan en primera clase y se alojan en hoteles, difícilmente aceptarían quedarse en las villas olímpicas tradicionales.

MLB no pierde juegos de temporada regular por un conflicto laboral desde 1995, cuando terminó la histórica huelga que marcó una de las mayores crisis en la historia del béisbol profesional.

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